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社會 社會焦點 保障人權

隨身攜30個保險套想約砲　員警神回：吸安「6點半」無路用

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記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名蔡姓男子把車停在紅線上，突然遇到巡邏員警，結果神色慌張反而引起警方注意，上前盤查才發現蔡姓男子不但有毒品安非他命以外，還有一整袋的保險套，他向員警說解釋「方便約炮」，員警則神回，「但是吸毒會導致不舉，帶了也沒有用」，讓這名男子當場很尷尬。

▲吸毒男子隨身帶30個保險套,遭警盤查起獲毒品一包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲吸毒男子隨身帶30個保險套,遭警盤查起獲毒品一包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

三民一警分局長明街派出所員警在進行超商防詐勤務的時候，發現一輛機車違規停車於紅線上，這名騎士還很專心滑著手機，但是一抬頭就發現有警察在他旁邊，讓這名騎士臉色大變，但是員警查覺他的臉色怪怪的，所以上前盤查過程當中，員警就發現這名騎士的機車腳踏板上有一個袋子，裡有著滿滿的保險套，算一算有30個。

▲吸毒男子隨身帶30個保險套,遭警盤查起獲毒品一包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲吸毒男子隨身帶30個保險套,辯稱可以隨時約炮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警就問帶這麼多套子是想做什麼？難道職業是馬伕，還是隨時準備要上陣嗎，蔡男顫抖地說如果有想約砲的時候，有先「傳便便」比較好啊!，員警一聽先是回答行情不錯喔，但是「吸毒會導致不舉，準備再多也沒有用」，當場讓男子無話可說，因為眼尖的員警已經瞄到裝滿保險套的袋子當中有毒品吸食器，所以請蔡姓男子自動繳出身上的安非他命1包，全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

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關鍵字：防詐勤務,安非他命,約炮,毒品,保險套

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