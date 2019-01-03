療癒！遇臨檢主動承認「東西在這」　轉身逃跑仆街直接被上銬

記者柳名耕／台北報導

北市警局保安大隊員警元旦晚間11點時許在饒河街附近巡羅，期間2名在路邊的男子卻神情緊張，員警遂上前盤查，其中1名男子直接向員警承認，車內有一級毒品海洛英，接著卻轉身就跑，結果越過分隔島後男子直接「仆街」，被員警當場上銬，最後查出該名男子因毒品案未到案遭通緝，訊後依毒品罪嫌送辦。

▼陳男越過分隔島後直接仆街，被警方上銬。（圖／記者柳名耕翻攝）



警方指出，保安大隊第五中隊的4名員警，元旦晚間執行巡邏勤務，11點時許行經饒河街夜市時，發現路邊1輛車的2男子行跡可疑且神情緊張歲上前盤查。

結果陳姓駕駛（44歲，毒品前科）相當配合地主動承認車上有一級毒品海洛英，還幫員警指出位置，員警朝手筆方向看後，陳男竟直接轉身逃跑，甚至差點被1輛轎車撞上，越過分隔島後直接「仆街」，被員警直接上銬，並搜出海洛英2包（1.05公克）以及注射針筒3支。

陳男被逮後向警方供稱，日前才因毒品案被判刑7個月，因為不想坐牢遭北檢發布通緝，由於元旦當天是生日，想到與友人到饒河街吃宵夜慶生，沒想到直接被警方逮補，訊後被依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

▼陳男起初遇到員警時，還主動指出毒品放置的位置。（圖／記者柳名耕翻攝）





▼警方在陳男身上搜出海洛英以及注射針筒。（圖／記者柳名耕翻攝）

