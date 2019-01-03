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加強外國人不法查察　警查獲泰籍觀光逾期女子施用毒品

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▲台南市警五分局查獲持觀光簽證來台逾期停留的泰國籍女子，起獲安非他命、K他命等毒品。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警五分局查獲持觀光簽證來台逾期停留的泰國籍女子，起獲安非他命、K他命等毒品。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局1月2日查獲持觀光簽證來台逾期停留的泰國籍女子，泰女坦承來台從事性交易，身上並起獲安非他命、K他命等毒品，該名泰女並針對其施用毒品之情事坦承不諱，全案偵訊後依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方說因應外籍人士持觀光護照進入台灣非法逾期或從事不法犯罪情事，台南市警五分局持續針對轄內台南火車站前一帶外籍人士加強查察不法、政令宣導與安全維護作為，近期並執行「觀宏專案」，並於每周配合轄區北門派出所執行火車站前外籍移工安全維護工作。

1月2日北門所查獲持觀光簽證來台逾期停留的泰國籍女子，外事巡官與通譯人員詢問之下，該名泰國籍女子坦承來台從事性交易，身上並起獲安非他命、K他命等毒品，該名泰國籍女子並針對其施用毒品之情事坦承不諱。

警方呼籲指出毒品對於各人身心殘害甚鉅，一旦沾染毒品，不僅無法輕易擺脫，甚至可能終生受到毒癮控制及身體病痛所苦，希望民眾千萬不要輕忽毒品的危害、以身試法，並請多關懷周遭親友，如有發現毒品相關物品或施用毒品徵候，應儘速伸出援手，必要時更可尋求警方等相關單位提供協助。

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關鍵字：外國人,泰籍,觀光,毒品

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