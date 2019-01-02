赴緬甸狂塞60顆「毒品香腸」！19歲少年遭盤查　拉5次才清乾淨

▲藥物、毒品示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

來自大陸江西的19歲的吳男為了能夠過個好年，在網路上找到了偷渡毒品回大陸國內的差事；他在12月21日時飛往緬甸，並在當地吞食裝有毒品的60個「香腸」，以獲得2萬元（約9萬台幣）的報酬，不過回國後他從昆明搭乘高鐵前往湖北的路上，因為行跡可疑遭警方查獲逮捕。

根據外媒報導，吳男早年就輟學，在2018年7月的時候帶著借來的3000元（約1萬4千元台幣）到昆明找工作，沒想到錢已經用盡了還是沒找到工作，為了在過年的時候能夠帶錢故鄉，他上網找了從緬甸運毒回大陸的差事，事成後可以拿到約9萬台幣的報酬。

吳男在12月21日時前往緬甸，在聘僱人的要求之下，吞下74個裝有毒品的「香腸」，不過他最後只吞下了60個，並帶著1500元（約6800元台幣）的住宿和車馬費回大陸；回國後，他按照指示從昆明坐高鐵到湖北的某個酒店，要與接頭的對象見面，但卻在半路因為行跡可疑遭到警方攔截盤查。

大陸警方兵分兩路，先是將吳男帶到醫院檢查排毒，另一頭則是到吳男與接頭人約定好的酒店內逮人；吳男經過5次排泄之後，拉出長約3.5公分、直徑為1公分的「香腸」，一共有60顆之多，經過秤重測量之後，裡頭的海洛因淨重359.72克。

報導中指出，大陸警方在經過搜捕後，逮捕了來接頭的龔姓嫌犯，同時也在其車上查獲12.59克的冰毒與麻古；而吳男目前則是被處刑事拘留。