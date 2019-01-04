嫌韭菜水餃難吃　宜蘭中年男一拳打死84歲老母

▲宜蘭一名與84歲老母同住的56歲古姓精障男，2018年9月9日下午，因母親包的韭菜水餃，味道嗆鼻，他疑心水餃是母親要毒害他，竟在住處打死母親，全案檢方起訴。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名與84歲老母同住的56歲古姓精障男，2018年9月9日下午，因母親包的韭菜水餃，味道嗆鼻，他疑心水餃是母親要毒害他，竟在房內朝母親頭部重揮一拳，母親傷重坐在床上，直到3天後古男才發現母親死在床上，竟找來葬儀社處理喪事才曝光，全案宜蘭檢方偵結，古男被依家庭暴力罪之殺害尊親屬罪嫌起訴。

起訴書指出，宜蘭市患有思覺失調的56歲古姓男子，平常靠著自己每個月4千872元的中低身障生活補助，及母親每個月的3千697元老人津貼、1萬2千元勞保退休金維生，生活的一切均由母親打理。

2018年9月8日，古男認為母親撕毀他的文件，還妨害他誦經，甚至還包味道難聞的韭菜水餃給他吃，裡頭疑似加了瀉藥，竟在母親房內，出手痛毆母親頭部，並以徒手及上半身壓制母親胸部，打到母親嘔吐後才停手，但已將人活活給打死。

古男犯案後，隨即離開房間，事隔3天，他回到房內，發現老母倒臥床上，全身發黑，已經明顯死亡，請來葬儀社處理。葬儀社到場後，因古男無死亡證明，還發現古母頭部與臉部有明顯外傷，報警處理。

偵查中，古男坦承確實有毆打母親，但辯稱，因為母親趁他在超度靈魂時，撕毀他的文件，且還對他下毒，讓他吃瀉藥，並打算把他送往精神病院還要讓他爸爸把他的牙齒拔掉、舌頭割掉等，才出手毆打母親，不知道母親因此死亡。

古男也說，發現母親倒臥床上，全身發黑時，還有誦經8小時，才電請葬儀社辦理喪事，他因害怕母親把他送往精神病院，才會在毆打完母親後，未將人送醫。

古男弟弟於偵查中指出，古男患有精神疾病，曾有持凶器攻擊老母親至受傷的紀錄，他基於母恩始終未提起告訴，他最後1次看到母親，是在2018年9月1日，平日很少與哥哥、母親往來。

宜蘭檢方認為，古男老母是被毆打後，且胸部還遭古男壓制，造成血胸槤枷式骨折等情況，最後是呼吸困難、中樞神經休克而死亡，古男所為，涉及家庭暴力罪之殺害尊親屬罪嫌，依法起訴。