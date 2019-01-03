宜蘭雨繼續下　冬山鄉武淵村一度淹80公分積水不退

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭連日大雨，地勢低窪的冬山鄉武淵村東六路尾端連淹4天，淹水一度曾達50至80公分深，3日雖動用4部抽水機全力抽水，因雨勢不停，至3日中午，淹水仍20公分深，幸只有一戶出入不便。另，也是地勢低窪的五結鄉五十二甲地區，也是淹水約20公分深，但無人住戶受困或成災。

▲宜蘭冬山鄉武淵村東六路尾端一帶已淹水4天，分不清稻田、水溝或道路，目前共有4部抽水機在緊急排水。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭大雨直直落，地勢低窪的冬山鄉武淵村東六路尾端一帶已經淹水4天，部分路面水深曾及膝，路面變水路，小轎車難以行駛，東六路尾端約10多戶住家，其中，有3戶是舊住戶，約有6人，還在現地居住，其他是新搬來與蓋屋居住的新住戶，他們多半時間住台北，假日才回來宜蘭住，這次淹水，就留在台北沒回來。2日就有淹水戶1人生病，經消防隊幫忙才脫困順利就醫。

東六路尾端的房子都加高地基，高於路面，因此，積水並未淹入屋內，2日縣府調派抽水機2部，3日再增加2部共4部抽水機在緊急排水。

另，同是地勢低窪的五結鄉五十二甲地區，也是淹水約20公分深，但無住戶受困或成災，鄉公所繫緊在五十二甲橋下的鴨母船，因「水漲船高」鴨母船都碰到橋底面。五十二甲淹水，有民眾趁機捕魚，捕撈到吳郭魚等魚為自己加菜。



▲▼宜蘭五結鄉五十二甲橋下的鴨母船，因「水漲船高」鴨母船都碰到橋底面，另有民眾趁機捕魚，捕撈到吳郭魚等魚為自己加菜。（圖／記者游芳男翻攝，下同）