代女友討薪水兇老闆「我就是要20萬」　曾英勇救火獲輕判

▲宜蘭張姓男子恐嚇取財未遂。被宜蘭地方法院判3個月刑期。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

不滿女友薪水被積欠，宜蘭張姓男子到女友上班的電子遊藝場與老闆談判，後來又得知老闆以詐賭讓客人輸掉20萬，竟向老闆恐嚇要求給20萬，不然老闆跟遊藝場都會出事，老闆提告，宜蘭地方法院審結，依恐嚇取財未遂罪，判張男3個月刑期。

判決書指出，張男不滿女友在羅東鎮某電子遊藝場擔任開分員工作時，遊藝場老闆蔡男竟積欠、苛扣女友2018年7月份薪水及加班費，在2018年8月17日凌晨0時，約蔡男在當天15時許在遊藝場談判。

張男到場後大聲拍打遊藝場內機台，並生氣地說：員工均無勞健保還超時工作，店內抽紅包活動有弊端，店內機台動手腳，準備去向警方檢舉等語。而張男還得知店內客人因遊藝場詐賭，輸掉20萬元，為意圖不法之財竟向蔡男恐嚇：「我只要20萬就好，保證你的遊藝場沒事情」、「不管！我就是要20萬，保證你沒事」等語，使蔡男心生畏懼。

張男離開前，蔡男以來不及籌款為由，對張男承諾在同月20日16時許會如期交款，蔡男在同月19日下午向警方報案，張男在同月20日中午再次打電話催款時，相約在同日下午16時在羅東某家飲料店前交款，蔡男以千元玩具假鈔2疊196張上下夾以4張千元真鈔赴約，張男到場後，被在現場埋伏的警員當場查獲並逮捕。

庭訊時，張男辯稱，是因為女友被不合理扣薪水，在遊藝場內確有大聲拍打遊藝場機台，但反駁沒有說要20萬元保證遊藝場沒事，更沒有跟蔡男說遊藝場因為詐賭的關係要求給付20萬元，他只是要拿回女友的薪水，他並不是幫派分子，不會去恐嚇，20日當日赴約是為了拿取加班費及薪水。

但蔡男證稱，當時張男在店裡時口氣很兇，一進來就要他不要開店，還說女友的薪水及加班費算一算馬上給他，張男還不離開，還提到要叫兄弟，蔡男才說會再想辦法，後來張男再以電話約地點交錢，接著在飲料店見面，張男當天沒有提到詐賭、機台動手腳要去檢舉的事，只有說沒有給他錢，店不能開，讓蔡男很害怕。

另外，張男自己在警訊時承認，當時拍打機台是因為女友薪水不合理苛扣，店長也有承認他們有在機台動手腳，讓客人輸很多錢，本來要去檢舉遊藝場有賭博電玩，蔡男就說要賠多少，後來蔡男自己算哪些客人輸多少錢，加總起來大概20萬元，所以才跟他說20萬元。

法官認為，張男檢舉他人非法之事，雖然有正義與膽識，但卻以不正當之行為至告訴人所經營之遊藝場拍打機台，違反公序良俗併逾越一般人所能容忍之過份錢財，造成告訴人之恐懼，進而要求顯不相當，惟念被告無前科紀錄，曾英勇救火素行尚佳，法院審結，張男依恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑3個月。