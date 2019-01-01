宜蘭三星小客車貨車相撞　瓦斯桶散落田間嚇壞網友

▲宜蘭三星鄉元旦發生載桶裝瓦斯小貨車與轎車相撞車禍意外，小貨車車上的瓦斯桶，在碰撞後掉落田間，網友看到畫面後，直呼嚇死人了，並將畫面PO上臉書宜蘭知識+。（圖／擷取自宜蘭知識+）。

記者游芳男／宜蘭報導

元旦連假的宜蘭不平靜，宜蘭縣三星鄉安農溪畔農路，一輛載運桶裝瓦斯的小貨車，不慎與自小客車相撞車禍，小貨車上多桶瓦斯散落田間，照片被PO上網，鄉民直呼「嚇死人了，會爆炸的」、「家裏太冷剛好沒瓦斯，搶瓦斯回家燒熱水吧」。

▲宜蘭三星鄉發生載桶裝瓦斯小貨車與轎車相撞車禍意外，小貨車車上的瓦斯桶，在碰撞後掉落田間，路的網友看到畫面後，直呼嚇死人了，並將畫面PO上臉書宜蘭知識+。（圖／擷取自宜蘭知識+）。

載桶裝瓦斯小貨車與轎車相撞車禍意外被PO上後，網友們說：「足恐怖，雨大，行車小心」為題，在地方臉書社團「宜蘭知識+」貼文PO照，照片中有輛載瓦斯的小貨車，與黑色轎車相撞，轎車車頭損毀掉進農田，小貨車停在農路上，後車斗多個瓦斯桶掉落田間，景象相當駭人，看起來人員平安。

鄉民留言說，「到底要開多快才有辦法撞成這樣」、「追撞到瓦斯罐噴離車斗也是蠻酷的」、「嚇死人了，會爆炸的」、「下雨天，小心慢行」。

▲宜蘭三星鄉發生載桶裝瓦斯小貨車與轎車相撞車禍意外，小貨車車上的瓦斯桶，在碰撞後掉落田間，路的網友看到畫面後，直呼嚇死人了，並將畫面PO上臉書宜蘭知識+。（圖／擷取自宜蘭知識+）