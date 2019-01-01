吉普車開進清水地熱溪床　溪水暴漲！3人驚險脫困

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭受東北季風影響，元旦連假都在下大雨，1日上午有民眾開吉普車至三星鄉清水地熱旅遊時，普吉車開入溪床，不料山區大雨導致溪水快速暴漲，車上3人受困，警消獲報後立刻趕到現場，並透過人力接龍的方式，在湍急溪水中搏命將人救出，幸車上受困3人都未受傷被，警方在中午12時30分許，調來怪手才將一度卡在溪床上動彈不得的吉普車拉出。

▲警消拉繩並以人力接龍方式，在湍急清水溪水中，陸續將受困溪床上的吉普車上3人一一救出，過程險象環生，所幸3人被救出都無大礙。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方調查，元旦上午近10時許，有民眾開車闖入清水溪後受困，警消趕抵現場後發現是一輛吉普車上，包含駕駛及乘客在內共3人遇溪水上漲受困，警消拉繩並以人力接龍方式，在湍急溪水中陸續將3人救出，過程險象環生，所幸3人被救出都無大礙。

宜蘭三星鄉清水地熱公園位處偏遠山區，人氣依舊強強滾，根據統計，2017年遊客總數63萬人次，僅次於國立傳統藝術中心、蘭陽博物館、梅花湖、五峰旗，在宜蘭縣遊憩區中排名第5位。清水地熱成熱門景點，每到假日人潮、車流絡繹不絕，不過，清水地熱廣場就緊鄰清水溪，過去就曾有遊客開車闖入溪水暴漲受困，因此近年來宜蘭縣政府多鼓勵民眾在廣場中煮蛋就好。