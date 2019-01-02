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影／國道客運確定春節後3/4起調漲　「統聯、國光票價漲5~40元」

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記者賴文萱／台北報導

國道客運確定春節後漲價！統聯、國光客運去年底公告將於2019年1月起調整票價，但交通部介入協調，至少凍漲到農曆年前。兩家業者近日再度發布公告，配合公路總局政策，將延至3月4日凌晨起調整中、長程路線優惠時段及票價，漲幅約5~40元。

▲▼台北市府轉運站,轉運站,市府轉運站,搭車,客運,客運業。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲統聯、國光客運將自3月4日起，調整優惠票價。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不堪成本上漲，國道客運業者醞釀縮減公路總局原核定票價優惠折扣幅度。統聯客運表示，近年由於各項費用不斷上漲，導致客運業18項成本增加，不得已調整部份國道路線票價；配合公路總局政策指導，統聯將於3月4日凌晨00:00起調整票價，已報請主管機關同意各路線票價調幅約20元-40元。不過，由於近期油價有回跌，針對調幅超過20元的路線，統聯在3月31日前推出「限期回饋優惠」，各路線調幅約為5元-20元。

▲▼轉運站返鄉人潮。（圖／記者崔至雲攝）

▲國光、統聯客運自3月4日起調整優惠票價，漲幅約5~40元。（圖／記者崔至雲攝）

另外，常態性優惠時段表修改後，也取消凌晨「促銷時段」，「優惠時段」為每週一中午12:00~週五12:00，「原價時段」為每週五中午12:01~週一11:59。

自1月3日至2月26日23:59止，統聯客運各自營站配合票價緩漲，暫時恢復提供販售「全時段特惠票」，全時段特惠票沒有使用期限，票價調整後仍可劃位使用，不須補價差。若有先前已購買乘車日1月5日起的車票，於乘車前向服務人員確認票價，若購買票價為已調整後價格，可換票退還差價。

►►統聯客運調整票價路線一覽

國光客運同樣也發布公告，將自3月4日起調整中、長程路線優惠時段及票價，漲幅約10至40元。另自3月4日至108年3月31日止，維持提供「限期優惠」，原購買1/3調整後票價乘客，可持票券至國光所屬櫃台辦理換票，可退還價差。

若民眾於網路付款尚未取票者，可利用線上退票方式先行退訂後重新訂票，即可享有優惠，若已付款尚未取票者，需持有付款證明至櫃台辦理差額退換並更換票券。

►►國光客運調整票價路線一覽

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關鍵字：國道客運,統聯客運,國光客運,公路總局,客運票價,客運漲價

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