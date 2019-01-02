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台灣Q版哪吒三太子驚豔國際　華航再奪2019美國玫瑰花車首獎

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▲▼Q版哪吒三太子登上國際，華航再奪2019美國玫瑰花車首獎。（圖／華航提供）

▲華航打造Q版哪吒三太子花車，奪下2019美國玫瑰花車首獎。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

第129屆美國玫瑰花車遊行2019年元旦在美國洛杉磯帕薩迪納市隆重登場，中華航空今年以「台灣之聲Rhythms of Taiwan」為設計主軸，以Q版哪吒三太子驚豔全場，蟬聯國際花車首獎，讓台灣之美在國際舞台大放異采。

華航「台灣之聲」花車，整體設計從傳統藝陣概念出發，並用廟會神偶作為花車主題，打造全長55呎、寬18呎、高35呎的大型花車，精巧刻劃活潑可愛的哪吒三太子，搭配紅色巨型太鼓營造熱鬧慶典氣氛，花車並以康乃馨、蘭花、玫瑰及菊花等各式花卉裝飾，契合華航長期致力推動綠能環保及永續經營的理念，展現台灣文化繽紛多元的印象。

▲▼Q版哪吒三太子登上國際，華航再奪2019美國玫瑰花車首獎。（圖／華航提供）

▲華航以廟會神偶作為花車主題，精巧刻劃活潑可愛的哪吒三太子驚豔全場。（圖／華航提供）

華航呼應今年美國玫瑰花車遊行的主題「Melody of Life」，邀請美國當地熱門表演團體 STC 順天聯合文化交流藝術團，以廣受外國人喜愛的電音三太子搭配6位太鼓手，帶來「台味」十足的電音太鼓組曲及動感舞蹈，隨著遊行隊伍行進，花車兩側並不時噴出璀璨煙火，將現場觀賞的民眾情緒帶到最高點。

玫瑰花車遊行為全美3大新年慶典活動之一，華航自1987年參加至今締造連續27年獲獎紀錄，今年再次與外交部、交通部觀光局合作，也是唯一獲獎的航空公司。

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關鍵字：華航,美國玫瑰花車

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