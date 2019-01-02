搶票預備！高鐵春節加開465班次列車　1/4凌晨開放購票

▲為疏運新年假期人潮，高鐵今宣布加開465班次列車。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

今（108）年春節共有9天假期，為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，台灣高鐵公司今（2）宣布自31日（四）至2月11日（一）規劃為期12天的春節疏運，共加開465班次列車，1月4日（五）凌晨零時起開放搶票，可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

高鐵公司說明，春節疏運期間，加開465班次列車（南下240班、北上225班），總計12天提供2138班次列車的旅運服務，提醒旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。同時，建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用三鐵共構且為南下列車起點之高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。

▲高鐵春節列車增班數。（圖／台灣高鐵公司提供）

高鐵公司補充，春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，共規劃645班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次30％，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠（春節疏運期間早鳥適用車次表）；此外，疏運期間亦規劃332班次列車適用「大學生優惠」。（春節疏運期間大學生優惠適用車次表）

▲大學生和早鳥優惠春節同樣適用。（圖／記者賴文萱攝）

另外，高鐵公司提醒，TGo會員若欲以紅利點數折抵票款，請登入TGo會員網站，點選「兌換專區」，進行折抵購票金額；尚未加入TGo會員之旅客，只要年滿18歲，憑身分證字號及有效之電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，填寫註冊資料並完成帳戶開通後，就能免費成為TGo會員，可享紅利點數累積、生日禮等會員專屬好康。歡迎立即加入「高鐵會員TGo」，輕鬆累積美好旅程。



2019 春節疏運期間營運及優惠服務說明如下：

一、自由座服務：疏運期間各車次列車將依旅運狀況，提供3至5節自由座服務，持悠遊／一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。

二、定期票及回數票：春節疏運期間仍可使用搭乘，優惠期效含2月2日至2月10日國定假日期間者，台灣高鐵將自2月11日（含）起自動展延對應之天數。

三、其他優惠：

適用：春節疏運期間大學生優惠、早鳥優惠及標準車廂對號座信用卡優惠。

不適用：商務車廂升等、25人以上大型團體及校外教學等專案。