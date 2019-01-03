極品媽沒買坐票！抱幼兒硬坐嬌喊　台中哥怒「鏟人逼位」…網讚爆：療癒

▲花這麼久的時間買到坐票，各位願意讓位嗎？示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／綜合報導

「臺灣最美的風景是人，我他X不想成為這種風景的一部分。」台中一名男網友要從桃園中壢坐火車到大甲，上車卻發現購買的座位被人坐走了，便要求抱著幼稚園女兒的媽媽起身讓位，但對方要求「到新竹而已，你幫忙一下好嗎？」可是要站一整天的他立刻拒絕，執意這對母女起身，此行為被網友讚爆說「太療癒了。」

原PO在「爆廢公社」PO文說，上車看到9車12號的位置被別人坐走了，就和這位母親說「這是我買的位置，請妳離開」，但對方也肯定這位置是她的，就這樣僵持了一陣子，他只好與這位母親借車票看查看，沒想到上面寫著「中壢以後無座」。

▲媽媽的車票上寫有「中壢以後無座」（紅框處）。（圖／翻攝自爆怨公社）

也是第一次知道台鐵會賣這種車票的原PO，趕緊禮貌提醒這名母親說，「從中壢站以後，位置應該是屬於我的」，但勸說根本無效。抱著幼稚園女兒的母親建議原PO說，「我只到新竹而已，你幫忙一下好嗎，不好意思」，還散發無辜眼神，讓原PO感到很不舒服。

原PO表示，雖然中壢到新竹站也只不過約半小時而已，但他今天要站一整天，「我還是把趕起來，她嘀咕我『連這種忙都不肯幫』......臺灣最美的風景是人，我他媽不想成為這種風景的一部分。」

▲原PO由於下車後要站一整天，便想也沒有想叫母女起身。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO的行為讓網友讚報說，「禮讓是美德但不是應該」、「最討厭第一時間說謊後面才又討拍的人」、「雖然殘酷，但是你的權利」、「觀念正確，我花時間花金錢買的票憑什麼讓妳坐」、「基本上這種的我不太會讓！不是我壞心而是『使用者付費』」、「上次也是被我碰到裝死的，還想說怎麼可能會買兩張同樣的票」、「趕得走的已經算不錯了，至少沒有死賴著、裝可憐、大吼大叫罵人」。

也有人揭穿媽媽的裝傻說，「買的時候就知道，卻想用小孩討座位，這種心態不可取...」、「賣票員一定會告知，所以這位媽媽就是心存僥倖試看看裝傻能不能凹到位子」、「台鐵真的會賣這種票，而且售票員會告知詢問是否能接受，能接受才會出票收錢」，毫不留情把母親的臉打腫了。

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▼雖然要回自己的位置是自己權利，但總是會被說冷血。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）