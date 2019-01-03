　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

極品媽沒買坐票！抱幼兒硬坐嬌喊　台中哥怒「鏟人逼位」…網讚爆：療癒

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台鐵,普悠瑪號,普悠瑪,台鐵搭車。（圖／記者賴文萱攝）

▲花這麼久的時間買到坐票，各位願意讓位嗎？示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／綜合報導

「臺灣最美的風景是人，我他X不想成為這種風景的一部分。」台中一名男網友要從桃園中壢坐火車到大甲，上車卻發現購買的座位被人坐走了，便要求抱著幼稚園女兒的媽媽起身讓位，但對方要求「到新竹而已，你幫忙一下好嗎？」可是要站一整天的他立刻拒絕，執意這對母女起身，此行為被網友讚爆說「太療癒了。」

原PO在「爆廢公社」PO文說，上車看到9車12號的位置被別人坐走了，就和這位母親說「這是我買的位置，請妳離開」，但對方也肯定這位置是她的，就這樣僵持了一陣子，他只好與這位母親借車票看查看，沒想到上面寫著「中壢以後無座」。

▲▼極品媽沒買坐票！抱幼兒硬坐嬌喊　台中哥怒「鏟人讓位」…網讚爆：療癒。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲媽媽的車票上寫有「中壢以後無座」（紅框處）。（圖／翻攝自爆怨公社）

也是第一次知道台鐵會賣這種車票的原PO，趕緊禮貌提醒這名母親說，「從中壢站以後，位置應該是屬於我的」，但勸說根本無效。抱著幼稚園女兒的母親建議原PO說，「我只到新竹而已，你幫忙一下好嗎，不好意思」，還散發無辜眼神，讓原PO感到很不舒服。

原PO表示，雖然中壢到新竹站也只不過約半小時而已，但他今天要站一整天，「我還是把趕起來，她嘀咕我『連這種忙都不肯幫』......臺灣最美的風景是人，我他媽不想成為這種風景的一部分。」

▲▼極品媽沒買坐票！抱幼兒硬坐嬌喊　台中哥怒「鏟人讓位」…網讚爆：療癒。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO由於下車後要站一整天，便想也沒有想叫母女起身。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO的行為讓網友讚報說，「禮讓是美德但不是應該」、「最討厭第一時間說謊後面才又討拍的人」、「雖然殘酷，但是你的權利」、「觀念正確，我花時間花金錢買的票憑什麼讓妳坐」、「基本上這種的我不太會讓！不是我壞心而是『使用者付費』」、「上次也是被我碰到裝死的，還想說怎麼可能會買兩張同樣的票」、「趕得走的已經算不錯了，至少沒有死賴著、裝可憐、大吼大叫罵人」。

也有人揭穿媽媽的裝傻說，「買的時候就知道，卻想用小孩討座位，這種心態不可取...」、「賣票員一定會告知，所以這位媽媽就是心存僥倖試看看裝傻能不能凹到位子」、「台鐵真的會賣這種票，而且售票員會告知詢問是否能接受，能接受才會出票收錢」，毫不留情把母親的臉打腫了。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼雖然要回自己的位置是自己權利，但總是會被說冷血。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

▲火車進站,台鐵,台中站,區間車,月台（圖／記者季相儒攝）

ET快訊
都買同一種！他存股10年「每月加薪6.8萬」　猛滾1300萬
500元安太歲！她怨「整年不順」一看虧慘　網傻眼：功德無量
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：火車,台鐵,台中,大甲,桃園,中壢,讓位,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄跨年「木瓜牛奶一晚賺32萬」　他驚爆狂賣2萬杯！劉寶傑嚇呆笑出來

出嫁妹每天回娘家蹭飯！嗑光90隻蝦「殼吐滿桌」走人　哥崩潰：還帶2兒來

國中女初經「穿血褲上課」被笑崩潰哭！神老師撕衛生棉開課　萬人讚爆

影／分手前收到牛仔衣淚崩　4年後她才知道口袋內藏「秘密紙條」

朋友28歲「存款280萬」嚇壞他！　鄉民反嗆：30歲才這數是魯蛇

有銅像快拜！虔誠弟「手合掌雙膝跪地」姿勢100　媽一看對象…傻了

影／網購OL背心裙！一到貨「阿嬤衛生衣」賣家秒封鎖　她哀怨：穿不出門

影／科技廠尾牙4長腿正妹4秒爆衣！女團名曝光　網友狂問職缺

貓咪緊貼「電暖器」頭頂噴煙　主人笑翻：吾皇快逃，你要發爐了

排7小時見不到醫生！國外醫療讓他傻眼：等這麼久只給我止痛藥

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

13年沒調！桃機喊話將漲「房租」　機場牛肉麵、機票恐會變貴

非洲豬瘟入侵！小三通加強防疫　X光機、檢疫犬2道關卡阻絕病毒

睜大你的眼！縮小版《灌籃高手》喚起漫畫迷青春熱血回憶

錢包不見超慌！路人姨霸氣掏150「好險趕上火車」　竹中生po文尋人：謝謝您

極品媽沒買坐票！抱幼兒硬坐嬌喊　台中哥怒「鏟人逼位」…網讚爆：療癒

抖內網紅20萬！免費當司機「結果有男友」　傻哥遭騙12年崩潰：從未脫魯

影／一級戰場倒數！高鐵凌晨12點開賣「春節車票」　快手搶票秘訣曝光

非洲豬瘟病毒入侵金門！學者：大陸來水需煮沸、到台船隻應全禁止

大象最怕老鼠？館長竟被吹風機整倒　急喊：不要再吹腳了

台大生不滿校內行政會議沒學生代表　將提案要求增設

不斷操作提款機惹警注意　傻男險成肥羊保住300萬

2018全球休旅車銷量排行出爐　Toyota RAV4狂賣83萬輛奪冠

中職／

天主教香港教區主教楊鳴章肝衰竭過世　享年73歲

這是誰？爸爸剃掉大鬍子　女娃皺眉定格15秒萌翻一票網友

UBA／衛冕軍國體78比67力退義守　搶下八強門票

2019大溪茶花節　月眉休閒農業區推免費農事體驗活動

蔡其昌：卓榮泰個性溫和但堅定　「需強硬時就強硬」

黃旼炫睽違一年半「更新IG」粉崩潰　姜丹尼爾一天破120萬追蹤

全國電動公務車數量居冠　徐榛蔚試乘宣示：邁向綠色花蓮

生活熱門新聞

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺..

28歲存款280萬　鄉民：是魯..

原民妹叫賣：棒賽棒不出來吃7顆

信用卡10年最慘　神人公開4組..

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

妹每天回娘家蹭飯！嗑90隻蝦吐..

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥..

2019年第一場流星雨！周五大..

林口三寶最狂違停　被怒叭10分..

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版..

台大化學碩畢！掰了台積電「拚1..

生理期母抱兒忍痛站！嬤拍肩：妳..

台OUTLET帽T價讓他怒　網..

更多熱門

相關新聞

抖內網紅20萬！他被騙12年從未脫魯

「這社會究竟怎麼了？」一名女網友每隔幾年就聽見好友又被女人騙錢了，早期還是被騙了一支iPhone 6，現在直接撒錢送給直播主，一次就狂噴20幾萬，結果對方其實有男友，屢受騙的衰度讓她整個超驚嘆說「好友被騙到12年都還在單身」。

懷孕求職被拒　網嘆：錄取妳，同事先受不了

弟問「我先死會怎樣」　姊回9字老爸臉黑爆

產檢一半！老公打來關心兒子size

貴婦退貨2萬元衣服！理由笑噴網友

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 王祖賢 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

子瑜「絕對領域全露」拜年！

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

原民妹叫賣：棒賽棒不出來吃7顆

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

信用卡10年最慘　神人公開4組合

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面