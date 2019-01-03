懷孕求職狂被拒嘆：兩性平等騙人！網：錄取妳，同事先受不了

▲女性在懷孕時求職困難度會變高。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

一名網友表示，不久前被公司資遣，最近開始找新工作，但大家聽到她懷孕後都直接打槍，「什麼友善職場，兩性平等都是騙人的」，也不是每個人家中經濟狀況都允許停工安心養胎。PO文曝光，掀起網友討論，有人感嘆「生育率低不是沒原因」，也人有認為「雇主也有雇主的考量」、「找到工作同事也會竊竊私語」。

原PO在《爆怨公社》指出，12月中被資遣後，找工作到處碰壁，一家公司甚至直白告訴她，雖然工作經歷與能力符合職缺條件，「但是妳現在懷孕，公司要考量的很多，所以無法錄用妳」。

▲職場要完全「兩性平等」頗難。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

原PO無奈表示，不是每個人經濟狀況都能安心安胎，生產前後的開銷都不小，「不管有沒有經濟基礎，少一比收入會影響到後來很多面向，所以會擔心會想找工作很正常吧...」、「難不成不賺錢會自己無限再生嗎...」。

不少網友認為，「現實面就是如此，你懷孕到生產沒幾個月，到時候又可以請產假2個月育嬰假6個月，共8個月對公司來說很不方便」、「尤其是同事會瘋掉，有你沒你都只有她在做」、「讓你去上班，先不能承受的是同事」、「因為妳很快要請產假育嬰假～公司還是缺人啊」。

也有網友支持原PO到勞工局檢舉前公司惡意資遣，「懷孕還資遣人喔？這前公司可以告到他老闆跪下去」，原PO則回應，「這個已經詢問過，是經過正常程序資遣也有使用正當理由，所以無法檢舉」。

▲原PO無奈找不到工作。（圖／翻攝自爆怨公社）