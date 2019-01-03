貴婦退貨2萬元衣服！店員一聽理由…傻了　「用詐術讓我以為不胖」網笑噴

▲貴婦買了一堆衣服，隔天退貨理由讓人傻眼。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

在服務業工作，一定會遇到各種不同的客人。一名女網友表示，她從業將近15年，接到了第一個客訴，對方是位貴婦，當時來購買衣服時，「試穿過程到結帳，全程時間充裕，互動愉快」；隔天一大早，卻收到客訴單要求退貨，理由讓她超傻眼「使用詐術讓我以為自己不胖」。網友看到都笑翻「你的詐術失效太快」。

「#遇過最瞎的客人」，一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，當時她接洽貴婦入店，從挑選商品、試穿過程到結帳，全程時間充裕，兩人也互動愉快，對方逛了約1個半小時，結帳金額則是2萬內。因為貴婦買了2袋以上，她還幫忙把東西提到停車場，也因此晚半小時下班。

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▲貴婦說原PO使用詐術，讓她以為自己不胖。（示意圖／pixabay）

沒想到隔天一大早，她收到從業將近15年來第1張客訴單，對方要求退貨，原因則是「原PO使用詐術，讓我以為自己不胖」，讓原PO傻眼「客服自己都邊講邊笑，說我到底用哪招可以分享嗎？」最後忍不住標註「服務業難為」。

看到貼文之後，網友紛紛笑噴，「妳一定在鏡子動了手腳」、「可以也詐騙一下我嗎」、「她家裡的鏡子應該太誠實了」、「她家的老公應該太誠實了」、「你可以出道幹掉劉謙了」、「什麼詐術這麼神奇，我想學學」、「這詐術不簡單，但能有自知之明的人更不簡單#所以到底是多胖啦」、「晚點可能就有詐騙集團聯絡妳要吸收妳進團了」。

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