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產檢做一半！　老公打來關心鵝子「size」：一定有遺傳我，超大

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▲▼懷孕,超音波,胎兒,產檢。（圖／CFP）

▲超音波示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

父母去做產檢時，最關心的一定是寶寶身體的健康，不過這位爸爸似乎更在意「其它地方」。一位媽媽在臉書po文表示，去做產檢時接到老公關心的電話，沒想到他的重點卻放在孩子「生殖器的大小」，音量又大到讓醫生笑噴，令她很是尷尬。不過網友都表示很可愛，有這樣的另一半，生活一定很有趣。

這位媽媽在臉書「爆怨公社」中表示，自己到醫院產檢照高層次超音波時，老公剛好打電話來關心孩子狀況。先生得知狀況一切正常後便直接切入重點詢問「他雞雞大不大？」剛好電話音量又調到最大，連一旁的醫生都在憋笑。

這時原po反駁「大也不代表健康啊！」另一頭的老公則是自信表示兒子一定有遺傳自己的「超大尺寸」，這時醫生也已經憋不住炸出笑聲，讓原po趕緊掛電話以免爆出更勁爆的內容。

醫生事後還貼心向媽媽表示要照個「生殖器特寫」回去給爸爸做比對，連護理師都說大家覺得原po先生講話很幽默風趣，沒有一起來產檢很可惜。

事後這位媽媽表示，「#超級無敵幼稚老公你害我好丟臉、#兒子就算雞雞大也絕對不是遺傳我老公啦、#其實跟雙方基因都有關係啦」也決定以後都要自己去做檢查，避免更尷尬的情況發生。

網友紛紛表示老公好可愛，「護士看妳老公會不由自主低頭」、「妳要經常關心妳老公ㄟ，稍早好像有新聞指出：大雞雞容易有心臟疾病.....」、「直接切入重點 」、「笑死超丟臉的」、「兒子好配合，給照ㄝ！」、「覺得老公能這樣，生活都不擔心沒歡笑了」、「在產房的時候，兒子一出生老公就跑過來跟我說：老婆！我看過了！是大雞雞！超大！我整個白眼都不知道要翻到哪裡去了」。

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關鍵字：爆怨公社,產檢,超音波,生殖器,遺傳

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