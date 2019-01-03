幼稚園弟「我先死會怎樣」！姊9字神坑…老爸臉黑爆　網笑炸：親生的沒錯

▲小孩聊「生死話題」，原PO躺著也中槍。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

童顏童語雖然很可愛，但有時候也讓人直冒冷汗。一名男網友表示，他到幼稚園接女兒和兒子，姐弟倆突然聊起「生死話題」，姊姊先問「阿弟，如果姊姊死掉的話你會怎樣？」弟弟則馬上說「我會想妳」。弟弟想一想也反問「如果我先死掉呢？」沒想到姊姊回一句話，讓爸爸秒黑臉，網友也笑噴「親生的無誤」。

這位爸爸在臉書《爆怨公社》表示，他到幼稚園接「兩個屁孩」，並貼出「屁孩的對話」，姊姊先問弟弟「阿弟，如果姊姊死掉的話，你會怎樣？」弟弟感性誠實地回答「姊姊，我會想妳」。

這時原PO兒子反問「姊姊，那如果我先死掉呢？」沒想到女兒回應「不會啦！爸爸會先死掉」，讓在一旁的爸爸馬上臉一黑，心中OS「#肯！#干我屁事」。

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▲弟弟反問姊姊，一句話讓原PO中槍。（示意圖／pexels）

看到貼文後，網友紛紛笑噴留言，「認證是親生的了」、「躺著也中槍」、「笑死，拖爸爸下水」、「這個該塞回去了」、「總有爸爸的局」、「爸爸躺好躺滿中槍的概念」、「他們可能在密謀什麼」、「嗆她：那可不一定，搞不好妳會先被我打死」、「以時間推論不加入意外機率論，姊姊說的也有道理」、「姐弟倆很會舖梗」、「前世怎麼對情人，今生還」。

許多人也分享自家小孩各種讓人無言的語錄，「我兒子都跟我說媽媽我長大要跟你結婚。某日我心血來潮問他說，寶貝你說你以後要跟媽媽結婚後？他跟我說，我長大你就老了，還要我娶你…（現齡六歲）我當日差點揍扁他」、「曾經累到躺在床上裝睡，女兒過來叫我，叫了幾聲我沒理她，她爬下床說『啊，死掉了耶，我要找電話叫救護車』」、「有一次感冒，一早起床擤鼻涕就流了鼻血，我女兒看到後，就用閃亮亮的眼神問我：『媽媽妳要死掉了嗎？我要有新媽媽了嗎？』」。

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