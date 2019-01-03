　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幼稚園弟「我先死會怎樣」！姊9字神坑…老爸臉黑爆　網笑炸：親生的沒錯

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼父子,家庭革命,父親,爸爸,兒子,吵架。（圖／pixabay）

▲小孩聊「生死話題」，原PO躺著也中槍。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

童顏童語雖然很可愛，但有時候也讓人直冒冷汗。一名男網友表示，他到幼稚園接女兒和兒子，姐弟倆突然聊起「生死話題」，姊姊先問「阿弟，如果姊姊死掉的話你會怎樣？」弟弟則馬上說「我會想妳」。弟弟想一想也反問「如果我先死掉呢？」沒想到姊姊回一句話，讓爸爸秒黑臉，網友也笑噴「親生的無誤」。

這位爸爸在臉書《爆怨公社》表示，他到幼稚園接「兩個屁孩」，並貼出「屁孩的對話」，姊姊先問弟弟「阿弟，如果姊姊死掉的話，你會怎樣？」弟弟感性誠實地回答「姊姊，我會想妳」。

這時原PO兒子反問「姊姊，那如果我先死掉呢？」沒想到女兒回應「不會啦！爸爸會先死掉」，讓在一旁的爸爸馬上臉一黑，心中OS「#肯！#干我屁事」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼家長,親子,小孩,父母,孩子（圖／取自免費圖庫pexels）

▲弟弟反問姊姊，一句話讓原PO中槍。（示意圖／pexels）

看到貼文後，網友紛紛笑噴留言，「認證是親生的了」、「躺著也中槍」、「笑死，拖爸爸下水」、「這個該塞回去了」、「總有爸爸的局」、「爸爸躺好躺滿中槍的概念」、「他們可能在密謀什麼」、「嗆她：那可不一定，搞不好妳會先被我打死」、「以時間推論不加入意外機率論，姊姊說的也有道理」、「姐弟倆很會舖梗」、「前世怎麼對情人，今生還」。

許多人也分享自家小孩各種讓人無言的語錄，「我兒子都跟我說媽媽我長大要跟你結婚。某日我心血來潮問他說，寶貝你說你以後要跟媽媽結婚後？他跟我說，我長大你就老了，還要我娶你…（現齡六歲）我當日差點揍扁他」、「曾經累到躺在床上裝睡，女兒過來叫我，叫了幾聲我沒理她，她爬下床說『啊，死掉了耶，我要找電話叫救護車』」、「有一次感冒，一早起床擤鼻涕就流了鼻血，我女兒看到後，就用閃亮亮的眼神問我：『媽媽妳要死掉了嗎？我要有新媽媽了嗎？』」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
和閨蜜吃完飯「男友拒絕幫買單」！安妮：覺得好丟臉
金門豬、豬肉製品禁輸台2週！農委會：死豬是大陸來的
6hr不斷電！土城9男被2阿姨榨乾　主辦人下場GG了
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：女兒,兒子,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出嫁妹每天回娘家蹭飯！嗑光90隻蝦「殼吐滿桌」走人　哥崩潰：還帶2兒來

國中女初經「穿血褲上課」被笑崩潰哭！神老師撕衛生棉開課　萬人讚爆

影／分手前收到牛仔衣淚崩　4年後她才知道口袋內藏「秘密紙條」

朋友28歲「存款280萬」嚇壞他！　鄉民反嗆：30歲才這數是魯蛇

有銅像快拜！虔誠弟「手合掌雙膝跪地」姿勢100　媽一看對象…傻了

影／網購OL背心裙！一到貨「阿嬤衛生衣」賣家秒封鎖　她哀怨：穿不出門

影／科技廠尾牙4長腿正妹4秒爆衣！女團名曝光　網友狂問職缺

貓咪緊貼「電暖器」頭頂噴煙　主人笑翻：吾皇快逃，你要發爐了

排7小時見不到醫生！國外醫療讓他傻眼：等這麼久只給我止痛藥

非洲豬瘟病毒入侵金門！學者：大陸來水需煮沸、到台船隻應全禁止

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

非洲豬瘟病毒入侵金門！學者：大陸來水需煮沸、到台船隻應全禁止

大象最怕老鼠？館長竟被吹風機整倒　急喊：不要再吹腳了

台大生不滿校內行政會議沒學生代表　將提案要求增設

陸電商法上路！代購短期衝擊大　憂心不知道以後能幹啥

陌生娃牽手喊爸比～他回頭驚見超正人妻！「乖～爸比在忙」爽當5秒幸福人夫

500元安太歲！她哀怨「整年不順」一看虧慘　網傻爆眼：功德無量呀

防非洲豬瘟禁廚餘餵養豬！　養豬協會：應先全面改用飼料

連收2封銀行簡訊「請輸交易密碼」！她崩潰找信用卡主：你手機填錯了啦QQ

主管強硬EQ又差！他提離職怕被報復　網給「4字錦囊」：很有用

娃娃機店憑什麼一開再開　老師說跟達爾文「演化論」有關

白冰冰代言高雄遭酸　余天「不允許政黨批藝人，除黃安」

非洲豬瘟病毒入侵金門！學者：大陸來水需煮沸、到台船隻應全禁止

蜘蛛咬傷「腹部出現3大洞」　素食女改吃牛排恢復健康

英國血統《星光》歌手當爸爸！記者會收到一台「娃娃車」

WTO成員國擬禁止「過度干預商業數據」　美、日、歐盟都加入

從紫微斗數談天賦與優勢　蔡正輝文化中心演講

都買同一種！他存股10年「每月加薪6.8萬」　猛滾出1300萬資產：不賣

巴西總統兌現選前承諾放寬雨林管制　原民團體：暴力衝突將加劇

女兒臉書徵信全球響應！　美二戰老兵「收5萬張生日賀卡」笑開懷

監察院糾正經濟部台電　只因深澳電廠計畫反覆

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

生活熱門新聞

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺..

28歲存款280萬　鄉民：是魯..

信用卡10年最慘　神人公開4組..

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

原民妹叫賣：棒賽棒不出來吃7顆

妹每天回娘家蹭飯！嗑90隻蝦吐..

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥..

2019年第一場流星雨！周五大..

林口三寶最狂違停　被怒叭10分..

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版..

生理期母抱兒忍痛站！嬤拍肩：妳..

台OUTLET帽T價讓他怒　網..

7萬薪養女友4年　被嫌沒車沒存..

更多熱門

相關新聞

懷孕求職被拒　網嘆：錄取妳，同事先受不了

一名網友表示，不久前被公司資遣，最近開始找新工作，但大家聽到她懷孕後都直接打槍，「什麼友善職場，兩性平等都是騙人的」，也不是每個人家中經濟狀況都允許停工安心養胎。PO文曝光，掀起網友討論，有人感嘆「生育率低不是沒原因」，也人有認為「雇主也有雇主的考量」、「找到工作同事也會竊竊私語」。

產檢一半！老公打來關心兒子size

貴婦退貨2萬元衣服！理由笑噴網友

台OUTLET帽T價讓他怒　網新解「凹累」

翻豬腸驚見條狀肉體！她嚇傻：越翻越噁

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 王祖賢 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

子瑜「絕對領域全露」拜年！

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

信用卡10年最慘　神人公開4組合

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面