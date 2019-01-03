抖內網紅20萬！免費當司機「結果有男友」　傻哥遭騙12年崩潰：從未脫魯

▲傻男一直以為直播主沒有男友，瘋狂抖內換來一陣絕望。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

「這社會究竟怎麼了？」一名女網友每隔幾年就聽見好友又被女人騙錢了，早期還是被騙了一支iPhone 6，現在直接撒錢送給直播主，一次就狂噴20幾萬，結果對方其實有男友，屢受騙的衰度讓她整個超驚嘆說「好友被騙到12年都還在單身」。

女網友在臉書「爆怨公社」娓娓回憶說，認識這個男性好友也有好多年了，但是每隔幾年她就能聽到好友又被女人騙錢，像是還沒見與女生見過面，就甘願刷了一支iPhone 6送禮，「重點是對方還一直不肯見面，最後見了才知道根本不是照片中的人。」

這幾年網路開始流行直播，這名傻男子迷上了一名超正的直播主，以為對方沒有男友就開始追求，他為了吸引注意力開始砸錢斗內，還願意充當免費司機幫忙開車，也順利與直播主發生性關係，以為追到女友的他才知道是一場騙局，對方早有男友了，害他前前後後一共被騙了20幾萬元。

▲男子狂撒錢追女友，就算沒見過面也直接送iPhone 6。示意圖，與本文無關。（圖／記者唐詠絮攝）

原PO透露，重點是那直播主還有男友，那男生也知道自己女友這樣騙粉絲的錢，「知道後竟然也不吭聲...？這社會究竟怎麼了？男人騙上床、女人騙錢？」

對於好友常被騙的行為，原PO感嘆說，也不能怪朋友這麼相信人，是因為已經單身12年了，想要交女友想到瘋了，根本已經沒有救了，已經懶得勸說了。

網友紛紛留言表示，「我只能說耗呆 單身到沒腦袋。這些錢拿去開都不知道可以幾次了」、「看完覺得那個男生好有錢」、「八點檔劇情總是會在現實發生～」、「寧缺勿濫的精神，錢只是身外之物，你朋友在做善事」、「願打願挨」、「你情我願不能說用騙字形容」、「哈哈哈，臭味相投」、「有所求必有其損，天上不會掉免費的禮物，如果有也是鳥大便，該笑該哭看自己囉」。