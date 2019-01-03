金門驗出染非洲豬瘟死豬！侯友宜：對岸應更重視出口檢疫

▲侯友宜3日出席「社會局捐車儀式」市政活動。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜3日表示，非洲豬瘟在大陸也帶來很大的衝擊，大陸已經採取連續的做法，也希望對岸應該更重視在出口的檢疫這一塊，必須更強化。

侯友宜是在出席市政活動會後受訪時，做上述表示。侯友宜強調，豬瘟的防疫，不是單一大陸的事情、也不是單一台灣的事情，大家彼此要放下（意識形態、政治議題），好好替市民想，所以這是一個很好合作開始的方式，他也呼籲農委會，主動跟大陸建構起防疫豬瘟在兩岸攜手方式，一起面對這個問題。

侯友宜說，對台灣來講，除了希望對岸重視這一塊以外，在出國的檢疫上，他們更要強化，所以我國境內要防守好，境外在大陸方，要跟他們積極溝通，如何在入境的過程當中，更嚴格幫台灣把關，台灣則是在入口時，嚴格防守。

對於在豬瘟議題上與對岸是否有溝通的橋梁，侯友宜表示，因為台北港是屬於中央在管轄的，那地方政府最重要是跟中央來做溝通，所以在上次行政院院會中他就提出，台北港的檢疫一定要堵住，那地方該做的，不管餵食廚餘前煮熟高溫90度，或是用快速篩檢的檢測方式，以及廚餘用飼料代替的方式，都積極的防疫，甚至拍賣場所消毒。

他強調，中央是積極的去防堵，地方做好自己的事情，中央跟地方聯手，才可以在境內防止非洲豬瘟的進來、後患無窮。

自中國大陸於107年8月爆發非洲豬瘟疫情以來，台灣已經成立非洲豬瘟中央災害應變中心，跨部會執行各項防疫布署工作中。107年12月31日，有1隻死豬漂至金門，在金沙鎮田埔岸際沙灘被發現，引發關注。農委會家畜衛生試驗所所長邱垂章表示，金門縣動植物防疫所約莫昨天中午將死豬檢體送抵家衛所，連夜執行非洲豬瘟病毒基因核酸比對後，今天結果出爐為陽性，確定該豬體染有非洲豬瘟。

農委會防檢局組長徐榮彬也說，由於難以確認這頭死豬是從中國大陸海漂到金門，或是金門當地飼養的家畜，防檢局會請金門縣動植物防疫所展開檢疫訪視，目前金門縣共68個養豬場，飼養計1萬1000頭豬。

▼海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）