吳、周聯手卡朱立倫？侯友宜微笑回：周縣長是個人才

▲侯友宜2日市政會議後受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對國民黨主席吳敦義上午證實周錫瑋將擔任國民黨副主席，外界解讀為「吳周聯手卡朱立倫」，侯友宜則回應，周錫瑋是個人才，「吳主席用周縣長來當副主席，我覺得很棒的一件事」，也都祝福。

侯友宜2日主持市政會議，會後針對周錫瑋將任黨副主席一事，他受訪回應，周當過台北縣的縣長，很認真也很努力，覺得他是個人才，吳敦義請他來當副主席，是很棒的一件事，給予祝福；他強調，大家樂於為黨做事，為新北市多做一點事，他都是開心，是個好事。

吳敦義上午受邀《POP撞新聞》廣播節目專訪，他在節目中表示，周錫瑋是他多年的朋友，在今年九合一選舉，任國民黨中央助選團的副團長，在新北地區更是認真輔選，他十分欽佩周的精神和歷練。

吳敦義也表示，周錫瑋過去擔任過省議員、立委、台北縣長，政績表現優秀，像周錫瑋這麼好的人才，他曾多次延攬其到黨內做事，他已點頭答應。

主持人黃暐瀚追問，未來希望周錫瑋擔任副主席發揮什麼功能，吳敦義說，周形象、口才、品德都很好，又有豐富的歷練，「全台灣到處都有朋友，將強化國民黨的組織能量」。

對於黨務人士有新布局，難道是宣告拚2020決心？吳敦義一如往常回應，現在沒做決定，選不選適當時間自然會表態。至於外傳吳敦義民意支持偏低，所以傾向黨內初選辦法，要加入30%黨員民調，吳則澄清，「過去也曾經用過全民調，可是被灌票的很嚴重，有意願參選的，大家一起來商量跟黨來商量」。

另外，針對吳敦義預計在1月9號舉行「便當會」，對此，侯友宜受訪回應，「我有空一定會去啊，城市交流，我不是城市的市長嗎？」只要是對新北市有幫忙的，對市政建設有幫忙的，他都樂於溝通、都會去參與，但是他尚未確定1月9號行程的安排。

對於吳敦義將在本月9日舉辦藍營便當會，邀請15位藍營縣市首長，討論兩岸的城市交流議題，媒體追問侯友宜是否收到相關通知，他則表示，目前還沒收到吳敦義的邀請，但他若有空一定會去。