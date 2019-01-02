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積極爭取資源！侯友宜要親自跑中央　不排除合作柯文哲、鄭文燦

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▲▼新北市長侯友宜2日主持第二次市政會議。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市長侯友宜主持市政會議。（圖／新北市新聞局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜2日主持第二次市政會議，在會議中他提到，會親自到中央（為新北市爭取資源），他強調，只要能夠溝通，讓市政能夠建設，市民福祉能夠得到照顧，溝通絕對是解決問題的方式，「跟隔壁兩個縣市，包括柯市長、鄭市長、甚至其他各縣市，採取同樣的態度」，爭取地方資源。

侯友宜說，「不要用太多私人的想法，他是什麼黨、我是什麼黨，他是什麼角度、我是什麼角度，我只有一個角度：為市民做事的角度」，他堅信，用這樣的態度與誠意去跟任何單位溝通，對方可以聽見，希望獲得支持，他會全力跟中央，甚至合作台北市長柯文哲、桃園縣鄭文燦、或其他縣市一起採取同樣的態度，大家好好溝通，只要能夠解決問題，他都會主動溝通。

另外，針對國民黨主席吳敦義預計在1月9號舉行「便當會」，對此，侯友宜回應，「我有空一定會去啊，城市交流，我不是城市的市長嗎？」只要是對新北市有幫忙的，對市政建設有幫忙的，他都樂於溝通、都會去參與，但是他尚未確定1月9號行程的安排。

對於吳敦義將在本月9日舉辦藍營便當會，邀請15位藍營縣市首長，討論兩岸的城市交流議題，媒體追問侯友宜是否收到相關通知，他則表示，目前還沒收到吳敦義的邀請，但他若有空一定會去。

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關鍵字：侯友宜,柯文哲,鄭文燦

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