說好的公開透明？市政會議擬閉門　侯友宜籲溝通：我並沒有清楚裁示

▲新北市長侯友宜2日主持第二次市政會議。（圖／新北市新聞局提供）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜2日主持第二次市政會議，研考會主委林豐裕日前提議除將過去市政會議都辦在周二，改為周三舉行，也提議之後市政會議不對外開放；引起媒體反彈，侯友宜會後受訪表示，新聞局、研考會與媒體須再溝通，所以「我並沒有做出清楚的裁示，說這裡就不公開，不讓媒體再進來，或是限定時間」。

林豐裕在新北市政會議中提議，未來僅開放「頒獻獎」、「提案審查」供媒體列席，其餘以「重大工程、政策檢討報告與重大輿論議題報告，未有定案前尚需檢討階段，不對外開放」，會後再由市府召開記者會對外說明。對此，侯友宜會後受訪表示，這還需研考會、新聞局一起與媒體溝通，所以也未在會中裁示市政會議不開放。



新北市市政會議從前台北縣長尤清、蘇貞昌、周錫瑋、前新北市長朱立倫，皆開放媒體列席，而侯友宜此作為遭質違背疑公開透明，對此，他回應，內部會溝通，新聞局長蔣志薇也要跟媒體溝通，所以自己在會中也未裁示不公開市政會議。

他說，新聞局、研考會還有各單位，跟媒體在溝通可以讓大家更公開、更透明，「也不要讓媒體枯坐在那邊，參加我們在那邊討論來討論去的議題」，也不盡然是一定是對跟錯的議題，所以大家把這個問題可以拋出來大家溝通，他也強調自己會積極地跟團隊站在一起。