賴清德全力支持！侯友宜要拚北海岸觀光勝地、台商回流

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜3日出席行政院會，針對選舉時提出「綠能交通」推動北海岸觀光，行政院長賴清德在會上指示交通部與觀光局主動聯繫並協助。侯友宜也針對中美貿易影響下，台商回流但土地需求殷切問題，建議中央擴大適用「都市型工業區立體化發展方案」，以利招商。

侯友宜在院會提出與中央合作，打造從淡水到東北角以電動汽車、機車、自行車的綠能低碳沿海觀光，也可以結合基隆碼頭遊艇旅遊，讓北海岸和東北角成為北部觀光旅遊好所在。

侯友宜表示，北海岸也包含賴清德的故鄉，發展沿海線交通，對觀光產業促進有很大的幫助。賴清德在會上指示，交通部與觀光局提供協助並聯繫新北市進一步討論。

侯友宜也針對中美貿易影響下，台商回流但土地需求殷切問題，建議中央擴大適用「都市型工業區立體化發展方案」，重新考慮將新北市三重、新店、中和、汐止等都市計畫工業區納入方案，以利招商。對此，賴清德也在會上指示經濟部運用前瞻基礎建設計畫經費，補助新北市內預定提出的都市計畫工業區。

對於新北市台商用地需求遇到瓶頸，侯友宜也提出解方，他表示，針對台商用地需求有做過調查，三分之二都想要在北部。為解決需地問題，懇請中央擴大適用「都市型工業區立體化發展方案」，納入新北市三重、新店、中和、汐止等工業發展密度已達成熟穩定、公共設施也相當完備的工業地區，擴大城市工業立體化，增加台商回流，強化新北招商誘因。

對此，賴清德也認同提議，直言「這很重要，要台商回來就要給他草」，並表示前瞻基礎建設中有編列補助各地方政府興建平價產業園區，同時指示經濟部運用前瞻計畫補助新北市內預定提出的都市計畫工業區，協助新北吸引台商回流，甚至讓在台企業加碼投資台灣。

▲侯友宜市長交通部次長王國材於行政院院會交換意見。（圖／新北市新聞局提供）

另外，針對院會討論「犯罪被害人保護」相關機制，侯友宜指出，發生重大公安事件，在被害者保護上地方政府往往只能從旁協助，以八仙塵暴事件為例，地方政府雖主動積極，但因現行法制沒有賦予各級政府機關或檢察官對於事故產生大量被害人，以當事人身份行使相關職權，如：協助被害人獲得必要救濟、以地方政府名義申請民事保全、提出相關程序保證書、提供擔保金等條件。

侯友宜表示，由於法制緣故，地方政府沒有保護被害人的積極條件，如八仙事件，高等法院曾告訴新北市政府「地方政府不得作為擔保人」，由於被害人經濟狀況不一，地方政府無法出具擔保，對被害者的保護恐怕緩不濟急。他建請法務部思考，地方政府面臨重大公安事件對被害者賦予相對權益，可主動幫助被害者。