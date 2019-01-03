兩岸和平！侯友宜籲各縣市長「人民擺第一」　其他不是你要想的

▲侯友宜3日出席「社會局捐車儀式」市政活動。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜3日表示，放下所有型態，努力營造兩岸的和平，任何當領導的人，記得把人民擺在第一，其他都不是你要去想的。

總統蔡英文在2日公然否決九二共識，台北市長柯文哲提出現有的僵局使兩岸更應該交流，而高雄市長韓國瑜則說他的心中「只有道路沒有圍牆」。

對於是否同意大陸國家主席習近平所言的一國兩制、努力謀求未來的和平的問題，侯友宜3日出席「社會局捐車儀式」市政活動後表示，每一個與他「同層次」的首長，都要積極的做好兩岸交流，彼此之間更近。

侯友宜說，「人民需要是什麼，他們已經告訴我們答案了」，所以他呼籲任何當領導的人，記得把人民所要的先擺在第一個位子上，其他都不是你要去想的，自己只專心拼經濟，不談政治。

他強調，當副市長的時候，多次前往大陸，現在他當新北市長，還是會站在城市積極交流、敞開心胸，為兩岸創造更多的了解，融和經濟的發展。只要對新北市民有利的經濟發展、好的建設，對岸任何一個城市他都願意與其密切往來，更不排除只有兩岸，對國際間任何城市都採相同態度。

侯友宜也批評，「有一些政治上的你一句我一句，其實對我們的市民是完全沒有幫助」，他強調自己願意跟柯文哲、桃園縣長鄭文燦合作，更緊密連結，來拚市民的經濟有感。

另外，對於民進黨獨派四位大老逼宮蔡總統2020不要再選，是否會覺得蔡英文「提前跛腳」的問題，侯友宜則回應，「把政治的意識形態淡化吧！」，別人怎麼想，那是他們內部問題，台灣應該把人民心中所要的擺在第一個位置，其他人自己表示的意見跟態度，他都尊重個人的想法，但是他還是老話一句，心中只有讓人民過好生活、拼經濟往前走。