帛琉漁船翻覆13人失聯！航港局曝「最新搜救進度」　2艦艇明抵達

▲帛琉漁船翻覆13人失聯，稍早國軍派S-70C型直升機救援。（示意圖／記者季相儒攝）

今（2）早上7時5分，韓國搜救單位報告因天氣不佳帛琉漁船於松山東北方190浬翻覆，韓國籍漁船救起落海2名緬甸籍船員，尚有13人待救，國防部立即出動S-70C型機，海巡署也出動連江艦趕往現場救援中，對此，交通部航港局表示，在接獲通報後，已於8時50分成立海難災害應變小組，持續掌握最新救援情形。

航港局說明，上午8時25分接獲通報，一艘帛琉籍「London」雜貨船於彭佳嶼北北東150浬（位在陸方搜救責任區）處翻覆，船上人員共15名（14名緬甸籍、1名台籍），已由南韓籍漁船救起2名緬甸籍人員，於今上午8時50分成立海難災害應變小組；國搜中心所派遣之直昇機則因能見度不佳及航程過遠已於9時9分返航，海巡署派遣2艘艦艇預定明（3）日抵達現場，陸方亦已派遣直昇機及搜救船艇前往救援。

▲航港局表示，海巡署派遣2艘艦艇預定明日抵達現場。（示意圖／記者季相儒攝）

航港局進一步補充，目前已知事故船名「London」，雜貨船，帛琉籍，MMSI:511565000，IMO:9218698，船長80.8公尺，船寬14.2公尺，吃水5.5公尺，總噸位2,216，該雜貨船於107年12月26日自高雄港裝貨後出港，其預報之目的港為釜山港，12月28日申請進台中港補給，經洽該船代理永聖船務代理有限公司表示，該船進台中港僅進行油料補給，並於12月30日出港前往釜山。

目前，航港局已於事故地點發布航船布告，提醒過往船隻注意航行安全，同時已請漁業電台及基隆海岸電台協助廣播附近船隻前往救援。