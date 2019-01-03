又有貨船出事！船上16人漂流台東外海　晚上10時到花蓮港

▲拖船「萬榮號」靠近「通智」輪準備進行帶纜作業中。（圖／航港局提供，下同）

生活中心／綜合報導

交通部航港局指出，昨（2）日下午4時2分接獲通報，巴拿馬籍貨船「通智」（CSE WISDOM EXPRESS）於台東長濱外海、距離花蓮港約40浬處漂流，船上人員共16名（5名大陸籍、11名台籍）人員均安。

航港局指出，經查證該船為舵角紀錄器故障操縱失靈，並未失去動力，已協調海委會海巡署第六海巡隊前往現場監控，並指派「萬榮號」拖船前往拖救，順利於凌晨完成帶纜作業開始拖帶，海巡艇PP-10019隨航戒護，預計今（3）日晚上10時到達花蓮港。

▲貨船「通智」輪航跡圖。

航港局說明，「通智」貨船為中鋼通運公司所營運，2014年5月21建造，船齡約5年，船長121公尺，船寬19.6公尺，總噸位9193，去年12月26日載運約9000噸鋼品由高雄港出發前往日本，船上重油299.5噸、柴油21.8噸。

截至今日上午8時23分，兩艘船舶位置約為北緯23度33分42秒，東經121度34分54秒，距花蓮港約25浬，持續朝北往花蓮港方向航行，已請漁業電台及基隆海岸電台協助廣播，提醒過往船隻注意航行安全。

▲巴拿馬籍貨船「通智」。