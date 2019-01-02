通車近2年遲未驗收竟卡在「速度慢1min」？　機捷回應了

▲桃園機場捷運通車將滿2年，目前尚未完成驗收。（圖／桃園捷運提供）

有記者曹悅華／台北報導

桃園機場捷運自106年3月2日通車至今將滿2年，每日平均運量超過6萬5千人次，卻遲遲未完成驗收，被認為是未達交通部鐵道局的合約要準，直達車從台北車站到桃園機場第一航廈行車時間比規定的35分鐘多了1分鐘，對此桃園機捷公司回應，合約履行目前由交通部鐵道局與承商處理中，停留時間符合營運需求。。

桃園機捷是由鐵道局前身高速鐵路工程局主導興建，完成後交由桃園機捷公司營運，而據當初高鐵局與丸紅簽訂的合約，A1站到A12站直達車行車時間需在35分鐘內，其中包含A1站及A3站提供託運行李預辦登機服務。而在多次測試後，發現因為直達車多了一節加掛行李車廂，將導致停車時間拉長，雖然A3現在暫無預辦登機需求，但如果以加上預辦登機的服務狀況下，從北車到桃機第一航廈行車時間變為36分鐘，就會比合約上規定的35分鐘多了1分鐘。

▲是否因為加了A3預辦登機時間就不符合合約上時間標準，鐵道局無正面回應。（圖／桃園捷運提供）

針對速度慢了1分鐘是否為遲遲未檢驗的主因，鐵道局發言人楊正君表示，要完成穩定度跟可靠度檢驗本來就要在營運1年以後進行，目前直達車時間是在35分鐘內沒錯，符合驗收標準，至於外界提到的加了A3預辦登機後會拉長時間是否是一直沒驗收的主因，楊正君無正面回應，僅說目前正在請廠商積極改善中。

桃園機場捷運公司則回應，機場捷運的合約履行目前由交通部鐵道局與承商處理中，機場捷運各站停留時間，目前是依各站旅客人數做調整，停留時間符合營運需求。