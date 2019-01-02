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Kitty彩繪列車2月走入歷史？台鐵曝「關鍵因素」　網：坐等小丸子

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台鐵KITTY彩繪列車。（圖／台鐵提供）

▲Hello Kitty彩繪列車將走入歷史？台鐵局表示現在都還在討論中，尚未有定案。（圖／台鐵局提供）

記者曹悅華／台北報導

Hello Kitty彩繪列車將走入歷史了？自台鐵推出Hello Kitty彩繪列車後，深受大朋友、小朋友喜愛，不過先前就有傳出，台鐵局傾向於今（108）年2月1日前全面卸妝，對此台鐵局表示，目前處在新舊合約銜接階段，還沒有定案，若延後半年不會影響列車安全話，有考慮繼續推行，不過台鐵局同時透露現與多家廠商商談中，不排除用新的卡通再出發，網友在得知訊息之後，敲碗櫻桃小丸子、蠟筆小新、龍貓等圖案，後續合作令人期待。

台鐵Hello Kitty列車由太魯閣號進行彩繪，且僅有1列，目前每週五至週一，行駛東部幹線3列次。針對先前傳出將在2月前全面卸妝，台鐵局說明，3年前和日本三麗鷗合約的確在2月1日到期，不過目前業務部有在計畫，將該彩繪列車延後半年。

台鐵Kitty彩繪列車。（圖／台鐵提供）

▲台鐵局說，是否延長辦理牽涉許多層面，其中包含業務跟機務的影響。（圖／台鐵局提供）

台鐵局進一步補充，現在是合約新舊銜接時期，雖然業務部想要繼續合作，但機務處也有它的考量，畢竟當初就有提到今年1.2月是維修時間點，要延長辦理Hello Kitty彩繪列車前，得先評估是否會影響運輸安全，現在都還在討論中，尚未有定案。

台鐵局說，現在簽呈已經送上去，考量多種因素後會再對外公布結果，台鐵局也透露，如果沒有延長辦理，也有可能轉向和其他廠商合作，目前跟多家廠商進行洽談中，三麗鷗是其中選項之一，會多方面評估後再做決定。

至於Hello Kitty彩繪列車開辦後的效益，台鐵局解釋，在扣除成本後，跟當初預期的效益都相符，並非外界揣測的經費不足才要卸妝，他說週邊的產品都印台鐵LOGO，能夠從中獲得授權金，對台鐵的收益是有正向幫助的。

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關鍵字：HelloKitty彩繪列車,台鐵,火車

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