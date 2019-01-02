蝶戀花翻車33死！遊覽公司不滿撤照　提行政訴訟敗訴

▲蝶戀花遊覽車翻車意外，造成33死11傷慘劇。（圖／資料照／記者柳名耕攝）

記者楊佩琪／台北報導

造成33死11人傷的蝶戀花翻車慘劇，交通部公路總局對遊覽車公司友力通運依《公路法》及違反汽車運輸業管理規則，廢止友力的營業執照及吊銷全部遊覽車牌照。友力不服，提起行政訴訟，台北高等行政法院判決原訴訟駁回。

法官認為，雖然友力通運辯稱，遊覽車為蝶戀花旅行社出資購買，並靠行登記在友力名下，但友力依舊需對所屬車輛、駕駛人及僱員負管理責任，其所屬車輛發生嚴重翻覆事故，造成人員死傷慘重，公路總局廢止營業執照及吊銷營業車輛牌照於法並無不合。

▲因遊覽車登記在友力通運名下，交通部公路總局開罰，撤銷營業執照並吊銷所有營業車輛牌照，不少司機不滿，曾發動包圍交通部。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

且依《公路法》等規定，友力通運需設置管理資料及自主檢查表，自行確實檢查，並提供詳實資料配合主管機關定期安全考核或評鑑。但經調查發現，友力平日的例行評鑑中便已出現多項缺失，且包括派車單、行車紀錄紙卡等相關資料都未能提供，又辯解其僅為名義上登記公司，實際由蝶戀花旅行社雇用司機及安排行程，顯見管理及訓練內容也有諸多問題，且未積極改善。

至於發生地點，由於並非在崎嶇或狹隘、路面不平整山區或鄉間道路，肇事原因也是自行翻覆，綜觀種種，友力通運違規情節重大。而因撤除營業執照及吊銷牌照所造成的損失雖然大，但對比嚴重死傷，更凸顯出保障國民用路及行的安全必要，若任由其繼續營運，恐將再度發生類似安全疑慮。

因此北高行判決，公路總局的裁量並未逾越法定範圍，也無濫用或怠惰情事，為合義務性之裁量，因此並無違法，駁回友力通運的訴訟，全案可上訴。