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1/1暖冬補助上線！「限23天」5千間旅宿現省1500元　業者曝訂房率

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▲枕頭,棉被,房間,床單,飯店,床。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲暖冬遊擴大版補助今上線，目前全台共5千家旅宿適用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者曹悅華／台北報導

暖冬遊擴大版補助今（1）上線，不管是自由行還是團體旅遊，皆從原先的宜花東高屏放寬至22縣市都適用，只要準備好證件，全台5000間旅館及民宿入住時每房現省1000元，60歲以上、30歲以下更加碼補助到1500元，趕緊把握23天期限，直接衝一波吧！

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲業者表示，目前1月訂房率已經來到8成。（圖／記者賴文萱攝）

一位花蓮民宿業者透露，每天都有接不完的詢問電話，整個1月的訂房率已經來到8成，年輕客人有明顯增加，預計一個禮拜內可以將適用期限訂房率提高到9成甚至是全滿，呼籲想要申請補助的民眾，在找好心儀的旅宿後趕快下訂，免得最後都被訂光。

對此，《ETtoday新聞雲》記者整理出申請補助懶人包，只要做到以下5步驟就能輕鬆省喝包：

步驟一、先確定出遊時間

這次加碼補助日期自2019年1月1日到1月31日，在這期間的周日到周四皆適用（1月1日周二可補助，1月19日周六補班日不補助），一旦確認好日期，就可以進到下個階段。

步驟二、確認該旅館或民宿是否適用暖冬遊補助

可上觀光局網頁查詢，至少5000家旅宿適用，其中以花蓮最多、宜蘭次之，包含福容、翰品等五星級飯店也都有加入，觀光局將持續滾動式更新增加的飯店及民宿業者，一旦確認想去的旅館有配合觀光局這次活動，就可以下訂。

▲暖冬遊旅客懶人包。（圖／觀光局提供）

▲觀光局公布暖冬遊補助注意事項。（圖／觀光局提供）

步驟三、了解自己適合方案

自由行部分，每房補助1000元，另外為鼓勵60歲以上樂齡族和30歲以下青年及親子出遊，每房另再加碼500元，也就是每房補助1500元。

步驟四、向業者電話或現場下訂

這次補助僅限民眾直接向參加本活動的旅館或民宿訂房，才會有補助，凡透過旅行業、訂房網站或APP等其他方式間接訂房，或使用住宿券、折價券或紅利兌換等方式者均不補助。

步驟五、辦妥手續現場直接領補助金

觀光局建議，民眾入住前請先至本活動專區登錄個人基本資料，並上傳身分證明文件圖檔（可有效減少辦理入住時間），民眾本人入住時須出示身分證、健保卡或駕照予入住的旅宿業者核對身分即可現省房價。

雙證件、身分證、健保卡。（圖／ETtoday新聞雲）

▲只要備妥證件，入住時就可以現折補助。（圖／ETtoday新聞雲）

貼心提醒：

1.此次補助並不包含交通費，僅有住房費的補助。

2.每人憑身分證限補助1次，且該補助是以房間為單位，每房僅會有一個補助，舉例來說，一間2000元的雙人房住了兩個人，只有一人能享有補助。

3.請領自由行旅客補助的民眾，若是參加公司行號、機關團體、旅行業或遊覽車業者安排的旅遊團體同樣不可獲補助。

詳請可洽活動官網，或可撥打活動服務諮詢專線，（02）2349-1699，服務時間從周一至周日上午8時至下午6時。

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關鍵字：暖冬遊補助,國內旅遊,訂房,住房,飯店,民宿,觀光客

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