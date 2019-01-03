高市二月觀光代言人陳文茜提構想　元月推「烏魚子佐酒賽」

▲高雄市二月觀光代言人陳文茜提供「烏魚子」想法 。（圖／翻攝陳文茜臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一月觀光代言人白冰冰這兩天爭議話題不斷，但是二月觀光代言人陳文茜已經開始起跑推動高雄市觀光，陳文茜向高雄市政府建議「烏魚子」推動高雄觀光，而觀光局也決定在一月底首辦烏魚子佐酒大賽，歡迎各地餐飲業者參加。

觀光局潘恆旭局長表示，高雄烏魚子一直以來深受台灣民眾及日本旅客喜愛，好吃的滋味不亞於世界級的魚子醬，為讓世界各地旅客都喜愛上這好味道，觀光局特別在今年元月舉辦「烏魚子佐酒大賽」，讓烏魚子除了中式料理之外，也可以做成西式料理，希望本市有興趣的餐飲業者，一起發揮創意，讓台式魚子醬也可以躍身並列世界美食之一。

潘恆旭特別指出，「烏魚子」這個比賽的發想源頭是來自於高雄市二月份觀光代言人陳文茜的點子，原來早在2016年5月的時候，中華民國駐美代表處在雙橡園舉行中華美食晚宴，以美食推廣文化與公眾外交，晚宴由國立高雄餐旅大學中餐廚藝系副教授陳正忠及勇氣廚房創辦人李建達擔任主廚，向美國政要推薦黃金烏魚子、金錢鮮蝦餅、水晶冰捲花、花雕醉雞等精緻中華美食，當時台灣的烏魚子也成功征服外交界。

透過陳文茜的構想，潘恆旭決定舉辦「烏魚子佐酒大賽」，但盼望用高雄在地食材與廚藝，把高雄烏魚子再一次推往國際。

「烏魚子佐酒大賽」即日起開始接受報名，時間至108年1月15日止，本次競賽係榮譽賽事無獎金制，目前已確定有晶英、水京棧、國賓、 義大天悅、義大皇家、翰品、漢王等飯店主廚參加，活動將邀請評審已經確定的名單有包括焦桐、吳恩文、梁幼祥、另外胡天蘭也正在邀請中，尚未得到回應。