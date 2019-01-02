　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

直衝3千米高武嶺迎曙光！男大生患高山症　警奔29公里送醫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者王兆麟／花蓮報導

跨年迎曙光的大熱門景點合歡山武嶺1日有一位機車騎士出現急性高山症狀，花蓮縣警察局雪季勤務人員駕駛巡邏車緊急接駁，跨縣急送29公里直至南投清境的南端，交給南投縣消防局救護人員，完成接駁任務，成功救回一條寶貴的生命。

▲員警先送簡姓男大生前往松雪樓之駐點醫療站進行初步救護。（圖／新城警分局提供，下同）

員警先送簡姓男大學生前往松雪樓之駐點醫療站進行初步救護。（圖／新城警分局提供，下同）

全台各地瘋狂迎曙光，位於全台最高公路頂點的武嶺因具交通便利及登高望遠的雙重優勢，近年成為跨年迎曙光的大熱門景點，每年總是吸引了上百位不畏嚴寒的熱血機車騎士上山朝聖，但因事前準備不夠而常常頓出狀況，讓執勤員警奔波救命。

▲員警先送簡姓男大生前往松雪樓之駐點醫療站進行初步救護。（圖／新城警分局提供，下同）

原以機車載簡男翻越武嶺前往南投，雪季勤務人員獲報後，立即駕駛巡邏車從後趕上，將簡男扶上較舒適的巡邏車。

元旦日為108年度合歡山雪季勤務的首日，合歡派出所清晨5時就接獲民眾報案稱有高山症病患需救護，員警遂即率協勤山警前往查看，在台14甲線34公里石門山路段就看見2人相扶步履蹣跚地走上坡來，看見警車遂招手求助。

送醫的簡姓大學生表示，12月31日晚間8時自台中市搭載同學上合歡山迎曙光，疑似睡眠不足，且一次就從平地衝上海拔3275公尺高的武嶺，元旦凌晨1時就覺得後腦發脹刺痛，疑似罹患高山症，撐了4個小時後實在受不了，遂打電話向合歡派出所報案求援。

▲員警先送簡姓男大生前往松雪樓之駐點醫療站進行初步救護。（圖／新城警分局提供，下同）

員警衡量當時武嶺爆量之車潮，光是要穿越武嶺下方的水晶宮狹路車陣就已經困難重重了，且合歡派出所並無純氧供應機，遂決定先載簡男前往松雪樓之駐點醫療站進行初步救護。

根據以往經驗來研判，往西前往霧社衛生所或榮總埔里分院的路比較近又好走，所以雖然在花蓮境內發生之意外傷病案件，員警都會跨縣西送，新城分局與南投仁愛消防局已建立起非常好的接駁默契，

員警攙扶已面色發白、頭痛欲裂的簡男進入松雪樓，先給予呼吸純氧，囑咐其好好休息，並要同學照料簡男後，若情況惡化再立即知警方機動處置。一小時後，簡男頭痛欲吐的症狀仍未減緩，決定下山尋求醫院診療，原由保七第九大隊員警騎機車載簡男翻越武嶺前往南投，由於路程遙遠且崎嶇陡降，花蓮縣警察局雪季勤務人員獲報後，立即駕駛巡邏車從後趕上，將簡男扶上較舒適的巡邏車，並沿途開啟警笛，呼嘯山區急奔下山。警方交待完畢後隨即外出疏導已經打結的車潮。

▲員警先送簡姓男大生前往松雪樓之駐點醫療站進行初步救護。（圖／新城警分局提供，下同）

警車沿途開著警笛疾駛至29公里遠的清境南端。

警車沿途開啟警鳴器，上百之車輛聽見喔喔聲的警笛後，紛紛將車停靠路旁，禮讓警車先行，果然沒有遇上壅塞之情形，警車一路順利經過昆陽、鳶峰、翠峰、梅峰、松岡、清境農場農場等人馬雜沓的熱門景點，疾駛至29公里遠的清境南端，與南投縣消防局救護車交接完成交駁，由救護人員給予專業的醫療救護，並急送埔里醫院診治，經急救後已脫離險境，成功保住一條寶貴之生命，隨行的同學對警消即時伸援的義舉感到萬分感謝。

ET快訊
女星被下藥拖進房！櫃台無視求救…她慘遭性侵4小時
周杰倫遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！網看呆：縮小版周董
習近平：中國人不打中國人！針對少數台獨不承諾放棄武力

關鍵字：直衝,武嶺,迎曙光,男大生,高山症,送醫,合歡派出所,松雪樓,醫療站

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

跨年夜與女友吵架！長庚接駁車司機「跳匝道慘死」　她全程躲態度冷靜

跨年悲劇！　5少遊碧潭「3人擠天鵝船」拍照翻覆　1人溺斃

狂揍10下！女友「鼻血狂噴」顱內出血　健身教練怒：她先丟熱咖啡

主廚搶銀行「消失的10萬」找到了　貨車司機撿走畫面曝光

獨／吃雞肉飯沒位子竟報案「有糾紛」　警怒：奧客無極限

「去年台灣人很阿雜」　韓國瑜元旦致詞「國泰民安靠自己」

馬英九台南大聲唱國歌　96歲眷村媽媽喊謝龍介：馬總統好

八仙塵爆案／呂忠吉入獄前嘆：民眾想發洩情緒！但根本不是我造成的

限速50開60！撞飛騎士「重傷送加護」3成肇責　網全罵翻了

宮廟師傅「追求不成」騙：載妳去看醫生　強吻襲胸硬上女徒弟

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

八仙塵爆案／呂忠吉入獄前嘆：民眾想發洩情緒！但根本不是我造成的

限速50開60！撞飛騎士「重傷送加護」3成肇責　網全罵翻了

宮廟師傅「追求不成」騙：載妳去看醫生　強吻襲胸硬上女徒弟

不滿被指吃李婉鈺「豆腐」　北市警告妨害名譽不起訴

直衝3千米高武嶺迎曙光！男大生患高山症　警奔29公里送醫

新奇！　中寮鄉玄義宮開便利商店　神明幫「看店」

假閨蜜藉口換line救急15萬　新竹婦衝銀行...求證後說好可怕

電話指控老闆有「夜間部同學」　闆娘一個動作讓她被判刑

女按摩想緩解失眠「慘遭師傅襲胸」　爸看LINE衝現場救人

囚禁嫩妹4天「強脫衣物」硬上4次　6旬翁噁喊：我要跟你生孩子

從蔡英文新年談話　解讀兩岸數字密碼「一、二、三、四」

詹皇最偉大言論前輩不滿　從未聽過喬丹說自己偉大

台灣若想再拿座諾貝爾獎，請讓翁啟惠回到實驗室

爸媽拉小孩手腕「盪鞦韆」很溫馨？暗藏「牽引肘」危機

雷納德爆砍45分生涯新高退爵士　展現各種技巧秀翻全場

「扁規馬隨」16年都沒事！陳水扁轟蔡英文：修勞基法只為彌補跳票

彰化卡離岸風電　關鍵五小時經濟部盼放行

首提探索一國兩制「台灣方案」　習近平：豐富和平統一實踐

「婚禮主唱小三」遭肉搜！演唱影片遭洗版　團長緊急聲明：停止她演出

八仙塵爆案／呂忠吉入獄前嘆：民眾想發洩情緒！但根本不是我造成的

社會熱門新聞

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃..

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔..

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開..

女工人含淚從35樓工地躍下　老..

水泥車煞車壞！司機37秒神停獲..

抓女友跨年坐他車！22歲男談判..

八大兩年存5百萬　她陰道永遠發..

媽賣煎餃獨力養大！少年跨年溺斃..

吳宗憲簽本票捲吸金案　北檢追債

陽明山跨年　騎士下山自撞噴飛亡

嘉縣議員蔡鼎三　凌晨病逝

狂揍女友鼻血狂噴　健身教練：她..

曾說壓力大想死　司機跳匝道死亡

更多熱門

相關新聞

屏東6場跨年晚會　元旦墾丁龍磐草原迎曙光

迎接2019年，屏東縣政府、里港、鹽埔、內埔、萬丹、東港等公所31日晚上均有舉辦跨年晚會，邀請國內著名演藝人員到場與民眾一起跨年。2019元旦墾丁龍磐草原有迎曙光活動，屏東縣警局將進行交通管制，籲請參加民眾配合，搭乘大眾運輸工具前往。

火鍋店老闆酒後失控　槍殺男大生

男大生酒後搶計程車　遭開2槍身亡

2019全台迎曙光活動全攻略

偷窺女大生洗澡！照被網瘋傳　他惱羞反告人

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

10年老店關！星巴克日報表驚揭營業額

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

前HBL球星　遭爆騙財

高雄元旦空拍！網震撼：以前邊緣城

JYP揭殘酷事實反對藝人公開戀愛

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面