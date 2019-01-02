直衝3千米高武嶺迎曙光！男大生患高山症　警奔29公里送醫

記者王兆麟／花蓮報導

跨年迎曙光的大熱門景點合歡山武嶺1日有一位機車騎士出現急性高山症狀，花蓮縣警察局雪季勤務人員駕駛巡邏車緊急接駁，跨縣急送29公里直至南投清境的南端，交給南投縣消防局救護人員，完成接駁任務，成功救回一條寶貴的生命。

▲員警先送簡姓男大學生前往松雪樓之駐點醫療站進行初步救護。（圖／新城警分局提供，下同）

全台各地瘋狂迎曙光，位於全台最高公路頂點的武嶺因具交通便利及登高望遠的雙重優勢，近年成為跨年迎曙光的大熱門景點，每年總是吸引了上百位不畏嚴寒的熱血機車騎士上山朝聖，但因事前準備不夠而常常頓出狀況，讓執勤員警奔波救命。

▲原以機車載簡男翻越武嶺前往南投，雪季勤務人員獲報後，立即駕駛巡邏車從後趕上，將簡男扶上較舒適的巡邏車。

元旦日為108年度合歡山雪季勤務的首日，合歡派出所清晨5時就接獲民眾報案稱有高山症病患需救護，員警遂即率協勤山警前往查看，在台14甲線34公里石門山路段就看見2人相扶步履蹣跚地走上坡來，看見警車遂招手求助。

送醫的簡姓大學生表示，12月31日晚間8時自台中市搭載同學上合歡山迎曙光，疑似睡眠不足，且一次就從平地衝上海拔3275公尺高的武嶺，元旦凌晨1時就覺得後腦發脹刺痛，疑似罹患高山症，撐了4個小時後實在受不了，遂打電話向合歡派出所報案求援。

員警衡量當時武嶺爆量之車潮，光是要穿越武嶺下方的水晶宮狹路車陣就已經困難重重了，且合歡派出所並無純氧供應機，遂決定先載簡男前往松雪樓之駐點醫療站進行初步救護。

根據以往經驗來研判，往西前往霧社衛生所或榮總埔里分院的路比較近又好走，所以雖然在花蓮境內發生之意外傷病案件，員警都會跨縣西送，新城分局與南投仁愛消防局已建立起非常好的接駁默契，

員警攙扶已面色發白、頭痛欲裂的簡男進入松雪樓，先給予呼吸純氧，囑咐其好好休息，並要同學照料簡男後，若情況惡化再立即知警方機動處置。一小時後，簡男頭痛欲吐的症狀仍未減緩，決定下山尋求醫院診療，原由保七第九大隊員警騎機車載簡男翻越武嶺前往南投，由於路程遙遠且崎嶇陡降，花蓮縣警察局雪季勤務人員獲報後，立即駕駛巡邏車從後趕上，將簡男扶上較舒適的巡邏車，並沿途開啟警笛，呼嘯山區急奔下山。警方交待完畢後隨即外出疏導已經打結的車潮。

▲警車沿途開著警笛疾駛至29公里遠的清境南端。

警車沿途開啟警鳴器，上百之車輛聽見喔喔聲的警笛後，紛紛將車停靠路旁，禮讓警車先行，果然沒有遇上壅塞之情形，警車一路順利經過昆陽、鳶峰、翠峰、梅峰、松岡、清境農場農場等人馬雜沓的熱門景點，疾駛至29公里遠的清境南端，與南投縣消防局救護車交接完成交駁，由救護人員給予專業的醫療救護，並急送埔里醫院診治，經急救後已脫離險境，成功保住一條寶貴之生命，隨行的同學對警消即時伸援的義舉感到萬分感謝。