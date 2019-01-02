八仙塵爆案／呂忠吉入獄前嘆：根本不是我造成的

記者陳雕文／新北報導

新北市八仙樂園2015年發生嚴重塵爆意外，造成15死471傷震驚全國，其中舉辦彩色派對釀災的呂忠吉，被最高法院依業務過失致死罪判刑5年定讞，呂於本月2日上午9點多到新北地檢署報到，準備入監服刑。面對記者提問，呂淡淡地說，「台灣司法要加油」

▲呂忠吉今天入監服刑。（圖／記者陳雕文翻攝）

對家屬有甚麼話想表達？

呂忠吉說，「我對家屬其實沒有甚麼話要說，因為其實私底下都有碰過面了，雖然他們（家屬）檯面上都否認，可是這畢竟是事實。反正我今天就是來報到執行，還是那句話，台灣司法要加油。」

台灣司法要加油？

呂忠吉無奈說，「所有相關人都可以翻供，不斷的逃避，就只有我站在最前面，我講的每一句都是事實，但是民眾不願意去看這些事實，可能民眾就是希望有個人給他們發洩，當一個出口。家屬他們最期盼的就是公平而透明的審判，但其實到現在我還是沒有看到。」

呂還說，「在台灣，法官凌駕在眾人之上，就算有證據，法官還是不屑一顧，他說你有罪就是有罪。所以我覺得，證據這些東西都不重要，我相信很多其他的案子也都是這樣。」

會賠償家屬但已經不信任法官判決

呂表示，「我當時不在現場，說實在話，這整起案件壓根到底都不是我造成的。3年多前講到現在，法官他們也不願意聽，拿了那麼多影片給他們看，還是要這樣子判，但最可憐的還是這些家屬，我又是負責人，所以真的要關5年還是10年，我還是接受。」

至於賠償部分，呂解釋，「我未來會拿出誠意，私底下賠償家屬，但（賠償）不會是檯面上，按照法官判定的金額去賠，因為我不信任台灣的司法。」、「未來牢裡的生活，我應該會寫寫東西，寫寫書之類的」

▼八仙塵爆現場死傷慘重，有如人間煉獄。（圖／資料照）