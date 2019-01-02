韓國瑜主持首場市政會議有點緊張　自嘲「大姑娘進洞房」

記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜2日主持上任後的第一場市政會議，媒體詢問今日下午是否出席國民黨中央舉行的中常會？韓國瑜回應「我大概沒有辦法趕過去，今天事情非常的多」。韓國瑜被問到大陸國家主席習近平上午發表重要談話但通篇未提及「九二共識」的看法，韓國瑜說「剛開完市政會議，大家問很多最新訊息，等消化完後再跟大家報告」。

▲韓國瑜上任後首次的市政會議 。（圖／記者宋德威攝，下同）

韓國瑜在會後受訪時表示，「大姑娘進洞房頭一招，有點緊張、新鮮、好奇、陌生，相信慢慢的磨合，我們這些局長，區長們都很專業，表現得很棒，未來一定會越來越好」。韓國瑜說，會告訴團隊希望高雄未來往什麼方向走，誠實告訴團隊成員他的優缺點在哪裡，把心裡話說出來，並了解他的個性。

媒體問事前是否有做功課？韓國瑜回應「有呀，事前有做功課，不過與許多區長都不太熟，但相信未來一定會很快樂」。韓國瑜強調「未來高雄市政府一定要很陽光，很快樂，一定要讓市民創造有感，我相信這樣內建的精神，很快市民就會感受到」。

韓國瑜2019年首次上工，市府會議室外吸引大批媒體守候，還有媒體隨身攜帶4G包直播韓市長的上班實況，現場氣氛感受到韓流熱潮延燒當中。