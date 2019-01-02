　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜主持首場市政會議有點緊張　自嘲「大姑娘進洞房」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜2日主持上任後的第一場市政會議，媒體詢問今日下午是否出席國民黨中央舉行的中常會？韓國瑜回應「我大概沒有辦法趕過去，今天事情非常的多」。韓國瑜被問到大陸國家主席習近平上午發表重要談話但通篇未提及「九二共識」的看法，韓國瑜說「剛開完市政會議，大家問很多最新訊息，等消化完後再跟大家報告」。

▲▼韓國瑜上任後首次的市政會議 。（圖／記者宋德威攝）

▲▼韓國瑜上任後首次的市政會議 。（圖／記者宋德威攝）

▲韓國瑜上任後首次的市政會議 。（圖／記者宋德威攝，下同）

韓國瑜在會後受訪時表示，「大姑娘進洞房頭一招，有點緊張、新鮮、好奇、陌生，相信慢慢的磨合，我們這些局長，區長們都很專業，表現得很棒，未來一定會越來越好」。韓國瑜說，會告訴團隊希望高雄未來往什麼方向走，誠實告訴團隊成員他的優缺點在哪裡，把心裡話說出來，並了解他的個性。

媒體問事前是否有做功課？韓國瑜回應「有呀，事前有做功課，不過與許多區長都不太熟，但相信未來一定會很快樂」。韓國瑜強調「未來高雄市政府一定要很陽光，很快樂，一定要讓市民創造有感，我相信這樣內建的精神，很快市民就會感受到」。

韓國瑜2019年首次上工，市府會議室外吸引大批媒體守候，還有媒體隨身攜帶4G包直播韓市長的上班實況，現場氣氛感受到韓流熱潮延燒當中。

▲▼韓國瑜上任後首次的市政會議 。（圖／記者宋德威攝）

▲▼韓國瑜上任後首次的市政會議 。（圖／記者宋德威攝）

ET快訊
囚禁嫩妹暴力性侵4次　渣男噁喊：我要跟你生孩子
代言被批「摧毀高雄」！白冰冰怒嗆丁允恭：賤人閉嘴
500億紅利定調「不發消費券」！回饋小商家、運將、打工族

關鍵字：韓國瑜,習近平

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

跨年夜與女友吵架！長庚接駁車司機「跳匝道慘死」　她全程躲態度冷靜

跨年悲劇！　5少遊碧潭「3人擠天鵝船」拍照翻覆　1人溺斃

狂揍10下！女友「鼻血狂噴」顱內出血　健身教練怒：她先丟熱咖啡

主廚搶銀行「消失的10萬」找到了　貨車司機撿走畫面曝光

獨／吃雞肉飯沒位子竟報案「有糾紛」　警怒：奧客無極限

「去年台灣人很阿雜」　韓國瑜元旦致詞「國泰民安靠自己」

馬英九台南大聲唱國歌　96歲眷村媽媽喊謝龍介：馬總統好

代言被批「摧毀高雄」！白冰冰開砲嗆丁允恭：賤人閉嘴，做這麼爛還酸

吳、周聯手卡朱立倫？侯友宜微笑回：周縣長是個人才

洪孟楷諷：吳育昇2016年早被呂孫綾「世代交替」

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

代言被批「摧毀高雄」！白冰冰開砲嗆丁允恭：賤人閉嘴，做這麼爛還酸

吳、周聯手卡朱立倫？侯友宜微笑回：周縣長是個人才

洪孟楷諷：吳育昇2016年早被呂孫綾「世代交替」

積極爭取資源！侯友宜要親自跑中央　不排除合作柯文哲、鄭文燦

白冰冰代言引爆中央、地方互槓　韓國瑜：可吸引不同年紀和族群

說好的公開透明？市政會議擬閉門　侯友宜籲溝通：我並沒有清楚裁示

韓國瑜主持首場市政會議有點緊張　自嘲「大姑娘進洞房」

從蔡英文新年談話　解讀兩岸數字密碼「一、二、三、四」

「扁規馬隨」16年都沒事！陳水扁轟蔡英文：修勞基法只為彌補跳票

徐榛蔚當選花蓮縣長　童惠珍遞補立委宣誓就職

雷神索爾這次開著Lexus打擊外星人　MIB預告片上演飛車追逐秀

代言被批「摧毀高雄」！白冰冰開砲嗆丁允恭：賤人閉嘴，做這麼爛還酸

吳、周聯手卡朱立倫？侯友宜微笑回：周縣長是個人才

北京觀察／探索「一國兩制」台灣方案　「習五點」緊抓兩岸主導權

逾時不候、頂加沒得請！　北市低收「租金補貼」1,500元開跑

山中甜點玻璃屋新開幕！限定「草莓銅鑼燒」配杭菊茶超搭

習近平：台灣前途在國家統一　兩岸中國人才能過富足生活

《病主法》1/6上路！「預立醫療照護諮商」須二親等內同行

北市警包庇色情酒店第3波搜索　2線3星多名警官遭傳喚

洪孟楷諷：吳育昇2016年早被呂孫綾「世代交替」

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

政治熱門新聞

高雄元旦空拍！網震撼：以前邊緣..

韓總跨年80萬人次被嗆膨風　市..

郝龍斌曖昧游淑慧　爆料者曝光

白冰冰「質感摧毀」高雄？丁允恭..

500億紅利定調　「不發消費券..

吳敦義邀周錫瑋任國民黨副主席

迎接2019　韓國瑜想到一句佛..

謝和弦喊「我是台灣人」被卡　柯..

白冰冰行銷高雄…他嘆質感摧毀

「韓流」橫掃2018　美方跌破..

韓國瑜護氣大法揭密　苦練孵韓冰

時隔4個月　柯文哲恢復搭公車上..

白冰冰代言高雄　網：五月天變冰..

許淑華婉拒接任文傳會主委！

更多熱門

相關新聞

習近平：兩岸推代表　協商和平統

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會今天舉行，中共中央總書記、國家主席習近平出席並發表重要講話，指出在「九二共識」、「一中原則」等共同的政治基礎上，呼籲兩岸各界推舉代表，展開民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成「制度性安排」。

習近平喊話：實現同胞心靈契合！

白冰冰代言高雄被諷　　韓國瑜親回

紐時：蔡英文去年選舉後處於弱勢

特派現場／涉台官員、學者黑頭到白髮　一同見證《告台灣同胞書》40年

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

女星被下藥！櫃台無視求救…「慘遭性侵4小時」

月老指示直接上　他衝了下場超慘

前HBL球星　遭爆騙財

10年老店關！星巴克日報表驚揭營業額

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面