酒女喊「他想要上我！」　酒客說是仙人跳被判10月徒刑

▲女控遭酒客強制猥褻。（圖／示意圖／達志影像）

地方中心／高雄報導

一名郭姓酒客2017年在某小吃部消費後，被小吃部女服務生阿美（化名）帶回住處休息，兩人事後因故發生爭吵，後來阿美報警提告遭猥褻，而郭男則稱自己被以類似「仙人跳」手法誣陷。不過，法官根據員警第一時間到場處理的狀況，加上報案錄音檔顯示阿美語帶哽咽、情緒激動，多次以「快點」催促警方儘速派員到場，足信她遭強制猥褻、在屋外走道被毆打等狀況，確實是親身經歷，而非憑空杜撰，因此依強制猥褻罪判郭男徒刑10月。

依判決書提到，發生爭吵後， 阿美於是請郭男離去，但卻被壓倒在床上，強行撫摸胸部，進而被徒手毆打頭部、臉部、腹部等處，趁隙逃至屋外走道，以line向友人求救，後來經友人建議，迅速以電話報警遭人毆打，郭男才下樓離去；當阿美隨即追躡在後，至華夏路與文學路交岔路口附近，剛好遇到據報前往處理的警員，後來也到醫院就醫驗傷並提告。

郭男坦承在阿美居所內徒手毆打頭部、臉部、腹部等處，造成她受傷，但否認有強制猥褻及在屋外走道再次毆打等犯行，辯稱，坐在沙發上看電視，她向索價2萬元作為性交易之對價，認為價格太高，且無意為性行為，因而發生爭執，被要求離開，一時氣憤，才起身動手毆打，未強行撫摸胸部，是她到屋外走道致電友人，於是質問她是否與人串通「仙人跳」，但未再毆打，下樓後在馬路上繼續爭吵，並等候警察到場，並未逃跑。

不過，法官認為阿美以line向友人求救當下，以及警方據報前往處理，她先後陳稱「他想要『上』我，或想要對我『怎樣』，我不願意而遭毆打」，且友人通話過程中猶聽見遭毆打之唉叫聲；另外，警員到場時，見阿美情緒非常不穩，郭男亦向警員自承因她不願意發生性關係而毆打對方，僅因警員當場不便細問，於是將2人先帶回派出所。

法官審酌相關案情後，認定阿美指證遭郭男強制猥褻、在屋外走道被毆打等情，確實親身經歷，而非憑空杜撰，洵屬信實，因此依強制猥褻罪判郭男徒刑10月。

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