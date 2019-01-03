「九二共識是定海神針」　韓國瑜拋出「2個不要懷疑」

▲高雄市長韓國瑜回應。（圖／記者宋德威攝，下同）

地方中心／綜合報導

大陸國家主席習近平發表《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話，提出5項對台原則，總統蔡英文則回，絕對不會接受一國兩制，這是台灣共識。對於兩岸情勢升溫，高雄市長韓國瑜強調，高雄對兩岸態度不變，關鍵是「貨賣得出去、人進來」，讓市民經濟發展更好，是他非常迫切追求，兩岸共識是現階段國民黨重要軸線，接受九二共識是國民黨一直堅持，這是緩和兩岸的定海神針，拋棄這原則將會進入不可預測變數。

韓國瑜被問到關於兩岸情勢問題時表示，「只要是為高雄好，就沒有圍牆，只有道路」，因此不會有任何影響。他也提到，針對這些議題，很多人是「滑過去」，沒有講得很入骨，他看了很感慨，並以台灣的天空為例，有2點不要懷疑，也就是你可以懷疑太陽會不會從東邊升起，但不要懷疑共產黨想收復台灣、不要懷疑台灣人民追求自由民主的決心」，這2個思潮現在在碰撞中。

不過，韓國瑜並沒有解答，他要讓大家共同去思考，這對台灣人民來說是生死大事，整個人民重要基礎。另外，他說，針對兩岸、中央層次問題，「我的位置不適合表述太多，柯P主要說的是心靈、感情層面，但九二層面是政治層次，這有所不同，我不想講太多，因為一講就會變軒然大波」。