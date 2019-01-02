影／限速50開60！撞飛騎士「重傷送加護」3成肇責　網全罵翻了

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一名王姓網友在「爆料公社」貼出自己撞飛騎士的影片，希望大家騎車都能夠小心。對此網友沒有責怪，反而替他打抱不平，「機車跨越雙白線、準備又跨越雙黃線耶，違規在先怎麼開車的還有責任？大車跟小車出車禍就一定就是大車的錯？太衰了。」

▲從畫面中可以看見騎士似乎沒有回頭看路況。（圖／翻攝自爆料公社，下同）



從影片中可以看見，轎車開在內車道，突然一名騎士似乎沒注意到左邊車況，直接跨越雙白線切換車道，結果就這麼撞上去了；強大撞擊力道導致騎士的安全帽噴飛，人也重重的摔倒在地一動也不動，重傷被送進加護病房治療，所幸最後傷勢好轉已經在普通病房休養。

王姓網友寫道，「肇事結果出爐我3他7，各位網友抱歉！事實上限速50我開60我超速了抱歉，會對我的責任負責；人差點掛了，當下一動也不動叫也沒反應嚇死我，住加護病房之後轉普通病房不幸中大幸，人命很可貴沒人賠償的起，還好目前沒什麼問題對方也算客氣，沒有獅子大開口，已達成共識、等待和解。」

▲安全帽噴飛快2公尺。



他說，「我沒有要討拍，也沒要怪誰，只是要給大家知道開內線還是要小心點，最後總結，安全帽一定要帶好，最好是全罩安全帽保命。」

許多網友看完後紛紛留言「這種騎車方式早晚被撞，只是樓主比較倒霉」、「替版主覺得可憐，機車要衝出來還不看的，誰煞得住」、「遇到這樣自殺式騎車，四輪時速30也是撞啊」、「技術再好，遇到這種的，怎麼閃也閃不掉，只能自認倒楣」；不過也有其他網友指出，「下次別搶黃燈了。」

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