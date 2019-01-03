「韓國瑜鼠年影響力最強」搭上2020大選　命理師：今年韓冰旺父

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜翻轉民進黨20年執政權成為2018年末聲勢最狂的政治人物，命理老師江柏樂直言，韓對全國政局影響力最強的時候是2020的鼠年，剛好就是總統大選的時間，不僅能拉抬國民黨的聲勢，也能帶動全國經濟。

▲命理師認為韓國瑜運勢最強的時候是2020鼠年。（圖／地方中心攝）

韓國瑜上任後曾在第一場市政會議前受訪時提到，高雄市府在兩岸就是發展經濟和民生領域，未來對外只有道路沒有圍牆，但也會謹守分際不觸碰中央職權，展現拚經濟的決心。而根據《中國時報》報導，江柏樂認為，2019豬年並不是韓國瑜運勢最強的時候，反而明年2020的鼠年才是最旺的，到時會影響全國經濟和國民黨聲勢，今年不足的地方則能由夫人李佳芬和女兒韓冰補足，可以說是貴人運極佳。

其實，早在去年九合一大選結束之後，就有許多命理師跳出來預測，2020總統大選年如果能讓韓國瑜起作用，就能帶旺運勢幫助朱立倫或吳敦義登上「大位」，當時也在網路上引起一陣熱烈討論，不過，現階段民眾最關心的還是韓能否兌現選前承諾，讓高雄發大財。

▼▲李佳芬和韓冰能幫韓國瑜補足今年運勢不足的部分。（圖／記者唐詠絮、謝盛帆攝）

而昨日（2日）中共總書記、國家主席習近平在《告台灣同胞書》40週年談話中，以「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」重申「九二共識」意涵，更提出5點推動，包含兩岸中國人應攜手推動民族復興，實現和平統一目標、探索「兩制」台灣方案、堅持一個中國原則，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變、深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎、實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。

總統蔡英文則回應台灣不會接受「一國兩制」，並重申元旦談話的「4個必須」即必須正視中華民國台灣存在事實、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異、必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。由於韓國瑜當選後多次表態支持九二共識，2日上午主持市政會議時並未對此做出正面回應，僅簡短說明自己一貫主張在中華民國憲法、兩岸人民關係條例的架構下，兩岸交流應該秉持九二共識原則，未來將積極推動兩岸城市交流，多重視民生議題，避免陷入無止境的意識形態鬥爭，才能夠為兩岸人民創造最大的利益。