「不要懷疑共產黨收復台灣決心」　韓國瑜：這是生死大事

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜針對大陸國家主席習近平「告臺灣同胞書40週年」談話以及總統蔡英文的回應兩岸議題 「四個必須」與「三道防護網」，強調臺灣絕不會接受一國兩制，高雄市長韓國瑜表示：「兩岸問題誰都不能迴避，也不要懷疑共產黨要收復台灣的決心以及台灣人民追逐自由與民主的決心」。

▲韓國瑜市長拋出兩個「不要懷疑」觀點請大家思考 。（圖／記者洪正達攝）

面對這樣的議題，韓國瑜市長指出自己若是以高雄市長的身份，是不應該表述太多，目前他只在意「貨出去人進來」，如果高雄市民經濟過得更好，所以對他來說：「兩岸問題跟中央問題，對他來講這個位置，不適合表述太多」。至於被問到台北市柯文哲提出「兩岸一家親」跟習近平不太一樣，韓國瑜市長有另一種解讀方式，他認為柯文哲強調的兩岸一家親應該是屬於「心靈層面以及情感層面」，而九二共識的本質是政治層次，這兩者之間是有所不太一樣。

韓國瑜市長也坦言自己不想講太多，就是怕被有心人士渲染後引起軒然大波，但是在台灣從事政治活動的人要能夠看得清楚，「兩岸問題是我們整個中華民國在未來的發展至關重要的，誰都不能迴避，兩岸問題跟大陸政策衝擊到整個對外國防跟內政、外交、交通、教育、法務每一個都會受到影響，如果從事政治活動的人看不清楚這個很危險」。

▲韓國瑜市長拋出兩個「不要懷疑」觀點請大家思考 。（圖／記者洪正達攝）

談到九二共識，韓國瑜市長強調：「九二共識是中國國民黨在兩岸發展關係發展上非常重要的軸線，這個軸線是在一中各表這四個字，我們就是中華民國，對岸是中華人民共和國，所以國民黨的立場非常清楚，就是接受九二共識」，國民黨為何堅持九二共識，就是為了緩和兩岸跟兩岸交流非常重要的「定海神針」，拋棄了這個將會讓兩岸陷入不可測的變數。

韓國瑜也說在台灣的天空，兩千三百萬的人民要非常清楚，我們天空上有兩個「不要懷疑」，「第一就是不要懷疑共產黨要收復台灣的決心，第二個不要懷疑是台灣人民追逐自由跟民主的決心」，現在這兩個不要懷疑一直再碰撞，也再謀合跟轉化，由於我們的雙腳都站在台灣這塊土地上頭，該怎麼小心翼翼處理兩岸關係，這是生死大事，是生活是否富庶的重要基礎，所以他決定拋出「兩個不要懷疑」讓大家來思考。