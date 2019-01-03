上海叫車遇台灣司機！他有感「台勞赴陸」人數增　網曝關鍵原因

▲上海近年經濟發展迅速。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

中國大陸的沿海城市近幾年發展迅速，也開始有些企業會高薪挖腳台灣的人才。一名網友在網路論壇mobile01上發文，他和同事聊天時，對方提到越來越多台灣人到大陸就業，他自己也曾在上海叫計程車時，招到台灣人司機開的車，不禁讓他有感台灣的經濟狀況和就業條件，讓年輕人選擇離鄉背井到外地工作。

該名網友在論壇上表示，近幾年有越來越多的台灣勞動力到大陸就業，就連他公司的同事都有感，他自己也從一些生活的經驗中感受到，「前幾天在上海叫滴滴專車，結果發現司機竟然是台灣人，唉！曾幾何時台灣成這樣？背井離鄉跑到外面開計程車？」

有網友說現在會到大陸工作的其實大部分都是高階主管，「現在光打著台灣人的名號，在大陸已經混不了飯吃了，所以能過來大陸的，都是很強的。主要是因為同等級的工作，在大陸的薪水會比台灣的薪水高好幾倍，而且還是每季都調薪，這也能說明為啥目前台灣只剩下給低能力者的低薪的工作。」

也有在大陸工作的台灣人現身說法，「目前在這邊薪水非常滿意，而且也沒感覺出大陸經濟有疲勢。畢竟也是國際市場，見識、人脈在台灣是不可能比較的。如果大陸經濟真不行了我也可以直接去歐美，老實說，台灣是不可能回去了，台灣沒有『土壤』，想回去，沒有平台也是無奈！」

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