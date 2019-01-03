上海推十大便民新政　縮短台胞居住證製發時間

▲拿到「001」首張上海台灣居民居住證的是前上海台協會長李茂盛（右）。（圖／上海市台辦提供）

記者陳政錄／綜合報導

據上海公安局訊息，為進一步方便民眾辦事辦證、簡化企業單位申請行政程序，近日上海推出「十項便民利民措施」，其中針對台胞方面，包括縮短「港澳台居民居住證」辦理製發時間，從20個工作日縮短至15日。

十項措施包括，一、異地換領、補領居民身份證實行全市通辦，即為人員完成人口訊息採集、辦理居住登記後，可在上海任一派出所申請異地換領、補領居民身份證。

二、縮短居民身份證、港澳台居民居住證制發證週期。在上海辦理居民身份證、港澳台居民居住證人員，可在15個工作日內（原為20個工作日）領取證件。

▲ 港澳臺居民居住證樣式居住證樣式。（圖／取自公安部網站）

再來還包括，三、辦理戶籍業務和居住證業務支持移動支付功能；四、可申請恢復《上海市居住證》有效期限連續計算；五、正式開通上海互聯網安全綜合服務網六、正式推出網咖「電子身份認證」服務；七、縮短申請辦理印章刻製業許可週期；八、簡化申辦典當業許可證材料；九、簡化金融機構申辦營業場所、金庫安防設施合格證材料；十、簡化企業辦理保安服務許可證、保安培訓許可證材料。

上海公安局表示，此舉為圍繞深化「放管服」改革，根據公安部的相關部署，並結合上海的實際情況，通過整合內部數據資源，努力實現「讓數據多跑路、讓群眾少跑腿」的目標。