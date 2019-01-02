上海首座3D列印樹脂景觀橋　列印一個月可用30年

▲3D列印橋在曲線表現上較鋼筋等傳統結構更自由。（圖／翻攝自每日頭條）

大陸中心／綜合報導

繼西班牙和荷蘭都出現3D列印橋之後，上海桃浦智創城中央公園的樹脂景觀橋也將於1月啟用。這座乳白色的橋長15.25公尺，寬3.8公尺，全程採用樹脂材料，與一般常見橋梁不同，這座橋並沒有用到鋼筋水泥。

綜合陸媒報導，這座位於上海普陀區桃浦智創城中央公園的3D列印橋，是利用上海建工機施集團的3D列印機器人系統，使用高性能塑料ASA和玻璃纖維混合材料，每次只列印4公厘（mm），層層疊加做成的，由於疊加一層需耗費8個小時，橋體從「列印」到「成型」共花費35天，建造時間約90天，啟用之後可以使用長達30年。

▲橋體是由層層疊加製成。（圖／翻攝自每日頭條）

報導指出，雖然材質本身具有耐久性和抗衝擊性，彈性高，可長期承受日曬雨淋，但也有其獨特的缺點。問題在於如果先列印的層和其上疊加的層之間出現溫差，會出現裂縫、翹曲，導致粘結力下降，會對結構體產生最根本的影響。因此製作團隊每次列印前都會預熱橋體和材料，列印結束後再保溫，連作業空間也必須維持一定溫度。為了降低製造風險，團隊最初先做出一個巴掌大的橋，然後做出1公尺的橋，接著再做出5公尺的橋，最後才真正投入製作1:1的3D列印橋。

▲3D列印橋呈拉長的S型。（圖／翻攝自每日頭條）

上海建工集團副總工程師、機施集團總工程師陳曉明說，在安全性測試中，每平方公尺能承受250公斤的重量，等於每平方公尺至少可負重4個成年人。一旦橋樑出現損壞，可以藉由局部更換構件進行維修。陳曉明也特別介紹，這座橋樑有「S型」曲線及橋面多處鏤空的特色，「傳統作法很難做出3D列印橋的結構」，這座橋具有複雜的多維度曲面，需要靠3D技術才能成型。但他也坦言，如果建造直線型、鋼結構橋樑或水泥橋樑，3D列印技術就不存在優勢。​​​​

▼全球首座3D列印橋，西班牙啟用。(圖／翻攝自IAAC)

▲建於荷蘭捷莫特鎮（Gemert）的3D列印混凝土橋 。（圖／翻攝自每日頭條）

中國並非世界上第一個製作並使用3D列印橋的國家。2016年12月，位於西班牙馬德里的卡斯蒂利亞拉曼查公園（Castilla-La Mancha）擁有全球首座3D列印橋，橋長12公尺，寬1.75公尺，由加泰隆尼亞先進建築學院設計，西班牙土木工程公Acciona列印建造。

荷蘭東南部的捷莫特鎮（Gemert）則是全球第一座的3D列印「混凝土橋」，於2017年10月啟用，長8公尺，採用「高強度預力混凝土」，由愛因霍芬科技大學（Eindhoven University of Technology）與BAM Infra建設公司合作興建。2017年7月，上海同濟大學內也已經出現3D列印「徒步橋」，兩座橋跨度分別為4公尺及11公尺，但兩座橋只供展示用。