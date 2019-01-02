神秘商人1.4億珠寶忘在小黃　運將歸還霸氣：1400萬報酬也不要

記者陳以昇／新北報導

新北市一名經商男子日前在板橋高鐵站搭乘計程車返家，卻將價值1.4億的祖傳鑽石項鍊、手鍊、現金2萬元遺留在車上，緊張地到警局報案，警方循線聯絡小黃司機，司機沒想到車內有上億珠寶，還將車停路邊12小時，接到警方通知趕緊將史上最昂貴遺失物送回，不僅不要法定10分之1的報酬，還搔搔頭說「要對他說抱歉，是我第一時間沒發現。」

▲魏姓商人將上億珠寶遺留在計程車上，緊張得趕到板橋警分局報案（穿短褲者為魏姓商人）。（圖／記者陳以昇翻攝）

2018年12月30日晚間8時許，一名經商的魏姓男子與妻子到台中洽公，返程搭乘高鐵到板橋站，出站後轉搭陳姓司機的計程車返回新莊住所，回家後突然想起行李箱遺留在計程車後車廂，裡面有一條價值上億元的祖傳的鑽石項鍊，鑲有108顆鑽石每顆1克拉，還有2條價值2千萬鑽石手鍊，現金2萬元，緊張地到板橋警分局報案。

受理的警員楊政軒立刻調閱監視器，找到車號後試圖聯繫這名陳姓計程車司機，但手機始終打不通。31日中午，終於聯繫上陳姓司機，他急忙到車後廂查看，還好行李箱原封不動的放在裡面，立即開車前往板橋分局返還這「史上最昂貴的遺失物」。

陳姓計程車司機表示「當天回家後很累，我也忘記魏先生的行李箱還在後車廂，因爲他是我最後一個乘客，所以對他很有印象」，小黃司機將車放在路邊12小時後，「隔天中午我發現時，剛好警察也打給我，我趕緊送到板橋分局，打開後才知道裡面有這麼貴的珠寶，不是我的東西我不會拿。」

司機甚至放棄法定10分之1的酬勞，依民法撿到拾得物他可取得1千4百萬元，但他到派出所時卻說「說實在的，不是我的東西就不是我的，本來就是他們的，有提醒他們的話·，他就不會浪費這麼多時間，所以我還要跟他們道歉！」並表示常常會有手機、錢包掉在車上，自己都會折返歸還，從不貪取不屬於自己的錢財。

經商的魏先生表示，當天晚間11點發現行李箱不見，真的很緊張，因為那條鑽石項鍊是祖傳的，當時六神無主只能求助警察，對於警方積極幫忙，以及陳姓計程車司機的熱心，真的對他們非常感激。

▼魏姓商人將上億珠寶遺留在計程車上，警方根據監視器影片聯繫上小黃司機，順利將史上最貴遺失物送回（魏姓夫婦與警員楊政軒合照）。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼陳姓小黃司機，將史上最貴遺失物送回 。（圖／記者陳以昇攝）

▼警員楊政軒積極調閱監視器，順利找回將史上最貴遺失物 。（圖／記者陳以昇攝）