500億紅利韓國瑜想分杯羹　賴清德打槍「解決債務靠開源節流」

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者宋德威攝）

記者賴于榛／台北報導

總統蔡英文元旦談話時提及要將經濟成長的紅利優先分享給收入較少的民眾，預估達500億，高雄市長韓國瑜3日派出副市長洪東煒到行政院會詢問是否能將這紅利補助給予地方。對此，行政院發言人Kolas Yotaka會後轉述，財政部與主計處都已說明「中央的稅計剩餘是中央的」，院長賴清德會中也建議解決地方債務問題不是靠中央的稅計剩餘，而是開源節流且需要長時間規劃。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕3日二度列席行政院會，桃園市、台南市與高雄市則派出副市長列席，Kolas會後轉述柯文哲會中並未發言，侯友宜則是針對觀光旅遊發展希望尋求中央協助，盧秀燕也提出觀光動線討論，高雄市則是洪副市長提及稅計剩餘分配。





▲賴清德打槍韓國瑜，強調解決債務要靠開源節流。（資料照／記者屠惠剛攝）

Kolas轉述，賴清德對於侯友宜提出的觀光旅遊發展，建議新北市提出計畫，例如觀光新北市幅員遼闊如何串聯有效的觀光動線，應先擬訂可行性規劃，觀光局協助討論；工業區開發部份，賴清德則提醒侯友宜前瞻預算本來就有經費提供給開創園區，也希望可以趁這機會鼓勵台商回流。

至於預估達500億的稅收超收紅利，洪東煒會中詢問是否有分配給地方的可能，Kolas則說，會中第一時間財政部與主計長都回覆「中央的稅計剩餘是中央的」，縱使要補助給地方得經過立院審核通過，且也要有科目才可以。

賴清德也提醒，如何解決地方債務問題不是靠中央的稅計剩餘，而是開源節流，需要長時間規劃無法一蹴可及，建請高雄市政府朝這方向規劃。