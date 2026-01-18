　
生活

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨　黑名單曝光

一名女子近日準備到超商領取貨到付款的包裹，經店員提醒為詐騙。（示意圖／photoAC）

▲原PO近日到超商領取貨到付款的包裹，沒想到竟是詐騙包裹。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

國內詐騙猖獗，一名女子近日收到簡訊通知打算去超商取貨，收到來路不明的貨到付款包裹通知，因一時想不起是否曾下單，險些到超商領貨，但她發現寄件廠商為「萬事宜」，金額1888元，察覺有異後請店員協助查詢，才得知這是近期流竄的詐騙包裹手法。

這名女子近日在Threads發文分享，她收到手機簡訊通知，聲稱有貨到付款的包裹已送到超商，金額為1888元，由於她當下想不起自己是否曾經網購某商品，只好直接到超商取貨。

原PO提到，她發現這個包裹是跨境的，寄貨廠商為「萬事宜」，因而感到有些疑惑，請店員幫忙確認廠商資訊，而店員經過查詢，趕緊提醒她最近很多類似的詐騙包裹，千萬不要領貨。

對此，原PO也感嘆，「我就是確認我沒有買任何東西，才會請店員幫我看廠商」、「還好店員有阻止我，不然我的1888就要飛了」、「我在疑惑的時候店員就馬上幫我查了！他的危機意識很好，超感謝那位店員」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「店員是好人」、「我今天晚上也是收到和你一模一樣的萬事宜包裹，711的店員也是溫馨提醒我不要領」、「我買東西會先截圖，收到取貨通知，會先看有沒有截圖，然後問超商店員價錢，常常詐騙都會是999、1888的價格，有疑慮就不要領」、「站在櫃檯思考要不要領的時候，店員：沒有訂東西就不要領，價格1699，再次謝謝店員」。

也有人說到，「711員工路過……只要你沒有印象你有訂貨就不要領，然後詐包退回去並不會出事，他們還會話術你，真的拿到詐包，不要盧店員，我們不是騙你的那位，我們是代收廠商」、「今天才剛挑退15個詐騙包裹，不同人同一個廠商，同時 7、8 件金額還都一樣，我不相信這種巧合」、「昨天也遇到一樣1888的包裹，我叫客人不要領」、「我也有遇過，店員真的很好……他在我結帳前說：『這包裹的編號是7M、7N開頭，基本上都是詐騙包裹，我會建議你想一下再決定要不要收件，不收件也沒關係的，我們會處理掉』」。

另外，也有鄉民整理出常見的詐騙包裹廠商名稱，包括速壹倉、百靈鳥、七七國甲、桃園三倉、中原集運、頂尖、天翼國際、東瀕、鑫騰躍、遠成達、飛鳥、宇鴻、浩億達、宏瑞、雅優等等，提醒民眾取貨前務必要留意。

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨　黑名單曝光

