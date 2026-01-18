　
社會 社會焦點 保障人權

南投在地企業捐3輛近千萬救護車　玉山、魚池、仁愛急救量能升級

▲鑫永銓捐贈南投縣政府3輛救護車。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲鑫永銓捐贈南投縣政府3輛救護車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣幅員廣大、地形複雜，第一線消防救護人員搶救生命經常需「與時間賽跑」；南投縣在地知名橡膠輸送帶大廠「鑫永銓股份有限公司」因此捐贈縣政府3輛配備精良的救護車及全套隨車救護器材，總價高達990萬元，將投入玉山、魚池及仁愛等偏遠地區緊急救護勤務，大幅提升偏鄉緊急醫療救援能力。

捐贈儀式12日上午在縣政府舉行，鑫永銓董事長張惠寬率領總經理林季佑等團隊親自出席，樂立富股份有限公司董事長柯伊晴、總經理張倡榮也到場觀禮，縣長許淑華代表縣府接受捐贈，並回贈感謝狀及紀念品，向企業表達誠摯謝意。

▲提升偏鄉緊急救援能力，鑫永銓捐贈南投縣政府3輛救護車。（圖／南投縣政府提供）

▲提升偏鄉緊急救援能力，鑫永銓捐贈南投縣政府3輛救護車。（圖／南投縣政府提供）

張惠寬表示，這次捐贈對象特別選定玉山、魚池與仁愛等偏遠鄉鎮，希望將這份愛心送到最需要的地方，讓偏鄉民眾在緊急時刻也能獲得及時救援，「能夠為家鄉盡一份心力，是我們的榮幸。」張倡榮也強調以企業盈餘回饋社會，捐贈救護車用於守護南投偏鄉鄉民，在關鍵時刻能快速獲得醫療協助。

▲提升偏鄉緊急救援能力，鑫永銓捐贈南投縣政府3輛救護車。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，鑫永銓是該縣具代表性的指標企業，從疫情期間的急難救助，到這次大手筆捐贈3輛救護車，一直是縣府推動緊急醫療救護最堅強的後盾，也是在地企業最溫暖的使命感展現；3輛救護車也將將立即配置至玉山、魚池、仁愛地區，化身為穿梭縣內大街小巷的「生命載具」，對救護資源的即時補充與區域彈性調度，以及到院前緊急救護品質，具有極為關鍵的助益。

01/16 全台詐欺最新數據

南投在地企業捐3輛近千萬救護車　玉山、魚池、仁愛急救量能升級

南投松嶺鬥茶協會連26年捐愛心茶作公益　

南投縣松嶺鬥茶協會連續26年舉辦「捐茶做愛心」公益活動，共募集茶葉427.75斤、大小茶葉禮盒15盒及茶包90包，將捐由南投家扶中心進行義賣，所得全數用於扶助全縣近3000位經濟弱勢兒童與家庭，協助其穩定基本生活所需。

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育台南結合台積電專業打造學童識詐力

即／高雄14歲女國中生墜樓　意識不清嘴流血

南投縣獲贈450劑高劑量流感疫苗護機構長者

百年記憶不落幕　富里土地公廟旁種下傳承之樹

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

