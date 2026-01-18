南投在地企業捐3輛近千萬救護車　玉山、魚池、仁愛急救量能升級

▲鑫永銓捐贈南投縣政府3輛救護車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣幅員廣大、地形複雜，第一線消防救護人員搶救生命經常需「與時間賽跑」；南投縣在地知名橡膠輸送帶大廠「鑫永銓股份有限公司」因此捐贈縣政府3輛配備精良的救護車及全套隨車救護器材，總價高達990萬元，將投入玉山、魚池及仁愛等偏遠地區緊急救護勤務，大幅提升偏鄉緊急醫療救援能力。

捐贈儀式12日上午在縣政府舉行，鑫永銓董事長張惠寬率領總經理林季佑等團隊親自出席，樂立富股份有限公司董事長柯伊晴、總經理張倡榮也到場觀禮，縣長許淑華代表縣府接受捐贈，並回贈感謝狀及紀念品，向企業表達誠摯謝意。

張惠寬表示，這次捐贈對象特別選定玉山、魚池與仁愛等偏遠鄉鎮，希望將這份愛心送到最需要的地方，讓偏鄉民眾在緊急時刻也能獲得及時救援，「能夠為家鄉盡一份心力，是我們的榮幸。」張倡榮也強調以企業盈餘回饋社會，捐贈救護車用於守護南投偏鄉鄉民，在關鍵時刻能快速獲得醫療協助。

許淑華表示，鑫永銓是該縣具代表性的指標企業，從疫情期間的急難救助，到這次大手筆捐贈3輛救護車，一直是縣府推動緊急醫療救護最堅強的後盾，也是在地企業最溫暖的使命感展現；3輛救護車也將將立即配置至玉山、魚池、仁愛地區，化身為穿梭縣內大街小巷的「生命載具」，對救護資源的即時補充與區域彈性調度，以及到院前緊急救護品質，具有極為關鍵的助益。