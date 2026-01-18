水電工男有想硬上！她揮剪刀抵抗竟遭起訴　正當防衛判無罪

▲女子揮剪刀抵抗性侵致男友受傷，法院認定正當防衛免責。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫123RF）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名楊姓水電工向女友求歡遭拒，竟強扯對方內褲、啃咬臉頰並動手毆打，企圖性侵。女方在危急時刻持剪刀反抗，導致楊男多處擦傷，事後卻反遭檢方依傷害罪嫌起訴。基隆地院審結，認定女子行為屬正當防衛，判決無罪。

判決指出，楊男與女友小美（化名）交往期間多次求歡遭拒。2024年4月20日凌晨2時許，楊男在住處再度遭拒後，竟扯破小美內褲，接著啃咬其左臉頰、毆打左臉，試圖強制性交。小美一邊呼救、一邊掙扎，隨手拿起剪刀反抗，過程中雖遭楊男撞傷胸部並壓制在地，但楊男也因頸肩、胸腹與四肢等多處擦傷而氣力放盡，未能得逞。

檢方調查後，將楊男依強制性交未遂罪起訴，基隆地院於2025年11月判處楊男2年徒刑，全案目前上訴台灣高等法院審理中。至於小美持剪刀傷人的部分，她坦承當晚持剪刀揮舞導致楊男受傷，但強調是為防衛自己免於性侵。檢方則認為小美行為並非出於自衛，依傷害罪嫌起訴。

法官審理後指出，小美深夜與楊男獨處一室，門戶關閉且外人無法進入，求援也難獲即時救助，處於孤立無援狀態。在此情況下，她持剪刀自我防衛實屬有據。此外，法官認為，楊男當晚性侵未遂，女子必須持續保持警戒，不能讓保護自己的剪刀落入對方手中，因此判決小美無罪。

