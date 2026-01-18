　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

記者周湘芸／台北報導

今天下午4時47分宜蘭縣近海發生芮氏規模4.9地震，深度5.9公里，屬於極淺層地震。氣象署表示，此次地震發生位置屬地震頻繁區域，上一次規模超過6為2024年5月10日的規模6.1地震，提醒民眾平時就要做好防震準備。

根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣、宜蘭縣，震度2級地區為南投縣、台中市、新北市、台北市，震度1級地區為桃園市、新竹縣、苗栗縣、基隆市、彰化縣、雲林縣。

地震測報中心科長林柏佑表示，這起地震在花蓮和平、宜蘭南澳最大震度達到4級，東北區域也都有1到4級震度，其中，4級震度搖晃時間為2到3秒，3級震度為7到9秒，台北及新北2級震度為2到3秒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，這起地震發生在和平海盆區域，主因菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，在淺部有破裂產生，該區域上周五（16日）11時09分也發生一起規模4.6地震，今天凌晨1時01分也有一起規模4.7地震。

林柏佑表示，根據歷史資料，此次震央半徑20公里範圍都屬地震頻繁區域，上一次規模超過6為2024年5月10日的規模6.1地震。他也說，全台有70%的地震都發生在東部及東部外海，還是提醒民眾對於地震要居安思危。 

▲▼地震。（圖／氣象署）

▲最新地震。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的
快訊／鄭麗君率團赴美完成任務　卓榮泰明日清晨接機
中國暫不允許輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產
陳佩琪罕見公開兒子照片！「父子同框吃飯」溫馨畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

火鍋湯底隔夜再吃恐成病菌溫床！醫示警「加熱無法破壞毒素」

快訊／學測「數A、自然科」大考中心解答出爐

韓劇《愛的迫降》與幾米繪本入題　學測「國寫試題」全解析

快儲水！明6縣市停水「最長10小時」　時間、區域一次看

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

早餐店突休息「客人撲空一幕」　萬人暖哭：老闆這輩子值得了

學測國寫取材幾米繪本　高中師：以「隔在我們之間的種種」考溝通

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

宜蘭規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆

小時候被逼上才藝課「長大才知超有用」　網大推種類：好險有學

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

火鍋湯底隔夜再吃恐成病菌溫床！醫示警「加熱無法破壞毒素」

快訊／學測「數A、自然科」大考中心解答出爐

韓劇《愛的迫降》與幾米繪本入題　學測「國寫試題」全解析

快儲水！明6縣市停水「最長10小時」　時間、區域一次看

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

早餐店突休息「客人撲空一幕」　萬人暖哭：老闆這輩子值得了

學測國寫取材幾米繪本　高中師：以「隔在我們之間的種種」考溝通

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

宜蘭規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆

小時候被逼上才藝課「長大才知超有用」　網大推種類：好險有學

孫怡、董子健離婚3年首互動！　轉發貼文喊「我的朋友」網驚呆

隔夜火鍋湯「1隱形毒素」超耐熱！醫：加熱150分鐘也沒用

快訊／鄭麗君率團赴美完成任務　卓榮泰明日清晨接機

火鍋湯底隔夜再吃恐成病菌溫床！醫示警「加熱無法破壞毒素」

PLG最長連敗誕生！洋基工程吞7連敗寫紀錄　主帥李逸驊說防守「像沒鉗子螃蟹」

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　醫揭台人1壞習慣養結石

全台唯一「歐風城堡+落羽松林」在嘉義　周末還有下雪美景

陳佩琪罕見公開兒子照片！「父子同框吃飯」溫馨畫面曝

租屋修繕問題喬不攏！房東片面解約挨告　租客獲賠「2倍訂金」

中天主播林宸佑涉國安法遭羈押　邱議瑩：不是言論自由問題

【這款錢包百元有找】當兵人的錢包都這麼簡單粗暴嗎？

生活熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

恭喜！　3生肖馬年走好運

快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

強烈冷氣團明起報到「連凍5天」　北東濕冷防較大雨勢

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

溼答答探8℃　強烈冷氣團要來了

搭飛機穿「夾腳拖」！空服員勸：千萬不要

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

不寫生涯規劃！離職員工「1段話嗆爆主管」

林宸佑遭押！學姐王乃伃心痛「希望你不是賣國賊」

明6縣市停水「最長10小時」　時間、區域一次看

更多熱門

相關新聞

宜蘭規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆

宜蘭規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午4時47分宜蘭縣近海發生芮氏規模4.9地震，震央在宜蘭縣政府南方45.4公里處，深度5.9公里，屬於極淺層地震。氣象署表示，初步研判為獨立事件，震央位於和平海盆，主因板塊隱沒所致。

快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

吉力吉撈新球季主守一壘　葉總點出戰力彈性

吉力吉撈新球季主守一壘　葉總點出戰力彈性

陳冠宇鬆口談經典賽心境

陳冠宇鬆口談經典賽心境

陳鏞基引退　林智勝：只剩王勝偉

陳鏞基引退　林智勝：只剩王勝偉

關鍵字：

地震宜蘭影音

讀者迴響

熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

恭喜！　3生肖馬年走好運

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

張菲被拍信義區買甜點！

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面