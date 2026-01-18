宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

記者周湘芸／台北報導

今天下午4時47分宜蘭縣近海發生芮氏規模4.9地震，深度5.9公里，屬於極淺層地震。氣象署表示，此次地震發生位置屬地震頻繁區域，上一次規模超過6為2024年5月10日的規模6.1地震，提醒民眾平時就要做好防震準備。

根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣、宜蘭縣，震度2級地區為南投縣、台中市、新北市、台北市，震度1級地區為桃園市、新竹縣、苗栗縣、基隆市、彰化縣、雲林縣。

地震測報中心科長林柏佑表示，這起地震在花蓮和平、宜蘭南澳最大震度達到4級，東北區域也都有1到4級震度，其中，4級震度搖晃時間為2到3秒，3級震度為7到9秒，台北及新北2級震度為2到3秒。

他指出，這起地震發生在和平海盆區域，主因菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，在淺部有破裂產生，該區域上周五（16日）11時09分也發生一起規模4.6地震，今天凌晨1時01分也有一起規模4.7地震。

林柏佑表示，根據歷史資料，此次震央半徑20公里範圍都屬地震頻繁區域，上一次規模超過6為2024年5月10日的規模6.1地震。他也說，全台有70%的地震都發生在東部及東部外海，還是提醒民眾對於地震要居安思危。

▲最新地震。（圖／氣象署提供）