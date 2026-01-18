　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「3600元年終入帳」想離職　大票苦主比慘現場：怒領730被扣15元

紅包、紅包袋、過年、春節（圖／本報資料照）

▲原PO見到年終只有3600元，內心感到十分失落。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

不少人認為，年終的多寡會影響今年工作的衝勁。而一名網友傷心討拍，千盼萬盼等到年終入帳了，殊不知只有3600元，讓他心碎發問「該離職了嗎？」文章一出，大票苦主紛紛安慰，「領過3000元公司產品禮券」、「我有拿過715元的，因為扣跨行轉帳15元」、「很多人連3600元都沒有，尤其是今年」。

一名網友在Threads表示，收到今年的年終獎金「只有3600元」，讓他一度玻璃心碎滿地，只好向眾人討拍發問「我是不是該默默把人力銀行網站打開了？」

收到715元！領年終竟還被扣手續費

文章曝光後，一票苦主現身安慰，「我有拿過715元的，本來要發730元因為跨行扣15元...已離職」、「很多人連3600元都沒有，尤其是今年」、「做過三家百貨專櫃連年終都沒有呢」、「我有拿過沒有的，下班最後一天送你四個字：新年快樂」、「我不會說領過工作滿5年的公司，領3000元這件事」、「我也曾經年終領3600元，然後四個員工一起離職，誰愛做誰去做」、「還有更摳的，沒年終直接發廠商禮品抽獎」、「至少你3600元是現金，我遇過年終是3000元公司產品禮券（限買公司產品，超過自己補差額）」、「我領過200元」。

同時也網友坦言，「再告訴你一個血淋淋的知識，勞基法沒有規定公司要給年終」、「年終並沒有規定一定要給，有給的就要感恩了，多得是沒給的」。

年終領不領？關鍵在當初怎麼約定

事實上，老闆該不該給年終，可看勞資雙方當初是約定「經常性給予」，或是「恩惠性給予」，前者意味著公司必須給年終獎金，因其屬於工資的一部分；但後者就沒有發放年終的義務了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

ET快訊
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

年終獎金3600元離職勞基法恩惠性給予經常性給予

