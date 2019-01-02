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台灣錯過「賺5億人大財」　PTT創世神：以為反核食其實「反CPTPP」

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▲▼「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）生效，美國工商團體都開始緊張，台灣呢？（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

PTT創世神杜奕瑾在臉書上針對假新聞的影響，與公投結果提出評論表示，公投標準答案配假新聞操作社群害人不淺，尤其在反核食公投與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的部分多有著墨。杜奕瑾的PO文被網友轉載到PTT後，引起許多網友的熱烈討論。

杜奕瑾指出，以為是反核食，其實是反CPTPP，以為是養綠，其實是養核礙綠，以為是保護兒童性教育，其實是反同，以為稱自己名字會影響運參賽權，不知道自己投的票就是台灣公投，不影響出賽。

杜奕瑾說，選舉完中選會主委下台影響就結束嗎？沒人在問答陷阱與投票時還可以收到Line假消息咎責，「這些人平常說台灣市場小開放強國唯一解的讓幾億的市場就與我們擦身而過」，對台灣經濟影響深遠誰來負責，購買口碑操作假消息透過社群媒體傳播效果影響更勝於買票，是否應該立法保障重大社會議題公投時的消息正確，立法「如果證實假消息傳播金源，所費宣傳金額與傳播對象視同買票行為」讓投資金於假消息傳播有遏止作用，確保投票公平。

▲PTT之神,杜奕瑾,ptt。（圖／記者周康玉）

▲PTT創世神杜奕瑾。（圖／記者周康玉）

杜奕瑾引用《中央社》報導的資料，「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）12/30生效，占全球生產毛額（GDP）13%、擁有逾5億人口的新經濟圈由此誕生。 墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳大利亞、越南、馬來西亞、汶萊、智利及秘魯等11個成員國，堅定支持亞太區域自由貿易與經濟整合的決心下，完成此一劃時代的重要經貿協定。CPTPP力的自由貿易區，未來將撤銷區域內農產品及工業品逾95%品種的關稅。」

杜奕瑾認為，由日本主導，台灣一向與日本友好的狀況下在關鍵時刻傳達保護主義以及反日觀念。

杜奕瑾總結，新媒體與假新聞的操作防範在技術面以及政策面在國際都是可以討論的熱門題目。希望可以反思，公投對政策的影響，怎麼防止醉翁之意不在酒的公投結果造成未來台灣的損失，並有效防止假消息傳播達成公平公投結果。

台灣通過「反核食公投」過後，日本外務大臣河野太郎在12月時就表態，台灣如果真的禁止核災區食品進口，便是違反WTO相關協議，台灣也可能將因此無法加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

但是日本反核團體則是聲援台灣「反核食公投」痛批河野太郎，台灣政府守護國民生命，這傢伙守護了什麼！

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關鍵字：CPTPP,核食,公投,跨太平洋夥伴全面進步協定,杜奕瑾,河野太郎,假新聞

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